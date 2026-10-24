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韓國演員夫妻檔申敏兒與金宇彬，愛情長跑10年後去年12月結為夫妻。近日申敏兒登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，罕見放閃談到婚後生活。她也透露老公最常對自己說的話就是「妳是我見過最漂亮的人」，說完還自己羞到摀臉偷笑。申敏兒近日登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，被劉在錫問到金宇彬最常對她說的話，她先表示金宇彬很會稱讚人，「但我太害羞了說不出口。」在劉在錫不斷逼問下，她終於吐出一句：「真漂亮。」然後羞到低頭摀臉偷笑，劉在錫則笑開了花大讚：「喔～宇彬nice！啊，真好。」接著申敏兒補充：「就算真的很不好看的時候，他也說好看，連我自己看來都變很胖、或狀態不好的時候，他還是會說：『是我見過的人中最漂亮的。』」超狂寵妻語錄，讓劉在錫都非常佩服。不過畫風一轉，當劉在錫問到申敏兒本人在家最常講什麼話時，她竟自爆：「包裹來了，包裹太多了快點拆吧，人不在家但包裹一直來。」超接地氣的話直接讓劉在錫笑翻，網友們也都爆笑直呼：「果然是現實夫妻」、「原來男女神的家庭生活也跟我們差不多。」