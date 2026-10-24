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韓國人氣男團TWS為確保演唱會不受颱風薔琵影響，特地提前抵達高雄，今（24）日隨著薔琵路徑往北，下午時分已聚集大批歌迷，將巨蛋前廣場擠得水洩不通，十分熱鬧。且人潮不只將巨蛋前廣場擠滿，從樓梯到二樓路口處也處於寸步難行的狀況，場面十分壯觀。現場歌迷以年輕女性壓倒性居多，為了目睹偶像風采，都經過精心打扮，並且拿著自己支持的成員的扇子或自製應援道具，臉上充滿著期待與興奮。TWS出道於2024年，由HYBE旗下公司PLEDIS娛樂推出的6人男子團體，也是SEVENTEEN的師弟團，由申惟SHINYU、道勳DOHOON、英宰YOUNGJAE、志薫JIHOON、炅潣KYUNGMIN，及中國籍的韓振HANJIN組成。TWS第一首主打歌〈plot twist〉在亞洲迅速爆紅，獲得2024 MAMA最佳新人男團、最佳舞蹈男團獎的肯定；2025年推出〈OVERDRIVE〉，被稱之「撒嬌舞」，在各大網路平台引發模仿。