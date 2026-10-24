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▲台中市環保局宣布，10/25加開定時定點收運一般垃圾及廚餘，10/26恢復正常收運。（圖／翻攝台中市環保局）

因應薔琵颱風來襲，台中市今（24）日停班停課且全天暫停垃圾收運。為滿足市民家戶清理廢棄物需求，台中市環保局稍早發布最新公告，宣布明（25）日週日特別「加開定時定點收運」，加收一般垃圾及廚餘；週一（26）則恢復正常收運。《NOWNEWS今日新聞》整理明日定點清運規則與 APP 查詢方式。台中市政府環境保護局今日發布因應薔琵颱風垃圾收運最新調整方案。環保局表示，考量市民家戶防颱清理廢棄物的迫切需求，明（25）日週日各區清潔隊員特別出勤加班，全面「加開定時定點收運」。環保局特別提醒，明日加班收運項目包含「一般垃圾」以及「廚餘」，執行方式是依循「各區國定假日定時定點」的收運時間與指定地點辦理；特別注意本次「非平日沿街收運」，請民眾切勿在平日沿街路線乾等，務必依公告地點前往排出。市民朋友若欲查詢明日各行政區的定時定點收運時間與停靠位置，可透過手機下載「臺中垃圾清運大車隊」APP，依照以下 3 個步驟即可快速掌握：1. 開啟 APP 點選「國定假日班表」。2. 選擇所在的「行政區」。3. 點選「查詢」或「下載定點時刻表」。此外，後天 10 月 26 日（週一）台中市全區垃圾將全面「恢復正常收運」。環保局特別呼籲，請市民依定點時刻表前往丟棄，切勿提前將垃圾包放置於戶外路邊，以免造成環境髒亂或堵塞側溝；若有相關清運疑問，可撥打 1999 台中市民一碼通或逕洽各區清潔隊洽詢。