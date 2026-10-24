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國民黨高雄市長候選人柯志恩主張以地方興辦5000戶社會住宅為目標，並持續向中央爭取資源，朝中央與地方合計3.5萬戶的整體目標邁進。並將育兒家庭承租年限延長至12年，讓家庭不必因孩子成長、就學階段轉換而頻繁搬遷，讓孩子從幼兒階段進入國小，都能擁有更穩定的生活與成長環境。柯志恩表示，除了積極尋找可行基地、增加社宅供給，也必須打開政策思維，透過可負擔住宅、鼓勵企業參與投資，以及結合大眾運輸與都市發展的TOD模式，開拓多元住宅供給管道，讓居住政策更具彈性。柯志恩也指出，未來將持續努力推動高雄社宅政策，讓更多市民擁有安定生活的機會。她強調，社宅政策不能只看興建數量，更要思考如何擴大供給、減輕居住負擔，讓不同人生階段、不同家庭需求的市民，都能獲得適切的居住支持。柯志恩也表示，居住政策必須回應家庭的實際需求，因此她支持提高婚育宅比例至40%，並將育兒家庭承租年限延長至12年，讓家庭不必因孩子成長、就學階段轉換而頻繁搬遷，讓孩子從幼兒階段進入國小，都能擁有更穩定的生活與成長環境。柯志恩進一步指出，社會住宅不只是提供一個居住空間，更應建立完整的生活支持系統。未來應結合托育、兒童照顧、住戶服務及物業管理人員培訓；同時，中央與地方的社宅申請制度也應加強協調，減少民眾在申請、資格認定及入住過程中的困擾。柯志恩強調，社會住宅不是房子蓋好就結束，而是要讓住進來的人住得安心、生活有支持、家庭有未來。她會持續努力讓高雄社宅政策更加周全，讓每一個努力生活的家庭，都能在高雄找到安身立命的可能。