我是廣告 請繼續往下閱讀

76人強碰公鹿！詹皇「背部管理」出戰成疑

勇士吞二連敗明背靠背迎戰太陽！柯瑞、波傑姆斯基預計缺陣

騎士痛失29分領先急止血！獨行俠弗拉格肩傷有疑慮

📍NBA 10/25完整賽程

時間 對戰組合（客隊 vs. 主隊） 06:00 AM 熱火（Heat） vs. 黃蜂（Hornets） 07:30 AM 籃網（Nets） vs. 騎士（Cavaliers） 07:30 AM 公鹿（Bucks） vs. 76人（76ers） 08:00 AM 巫師（Wizards） vs. 公牛（Bulls） 08:00 AM 馬刺（Spurs） vs. 獨行俠（Mavericks） 08:30 AM 火箭（Rockets） vs. 老鷹（Hawks） 09:00 AM 鵜鶘（Pelicans） vs. 金塊（Nuggets） 10:00 AM 勇士（Warriors） vs. 太陽（Suns）

美國職籃（NBA）明（25）日賽程有多達8場精采對決。除了坐擁詹姆斯（LeBron James）的費城76人隊迎戰密爾瓦基公鹿隊最受矚目外，開季吞下二連敗的金州勇士與吞下慘烈逆轉敗的克里夫蘭騎士，也將分頭出擊全力尋求新賽季首勝。《NOWNEWS》特別為球迷整理明日重點觀賽前瞻與戰況焦點。開季打出2連勝氣勢的費城76人隊，明日將在主場迎戰苦吞開季2連敗的公鹿隊。76人上一場在主場上演驚天逆轉秀，在半場一度落後多達29分的劣勢下，下半場打出69：37的狂潮，最終以114：106擊潰騎士。邁入生涯第24個賽季、剛滿42歲的當家巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），因面臨5天內的第3場比賽，加上季前曾受坐骨神經痛困擾，目前已被球隊列入「背部管理」傷兵名單，明日出戰機率為50%。在馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）與布朗（Jaylen Brown）皆展現優異火力的情況下，76人醫療團隊預計將採取謹慎態度保護詹姆斯健康。金州勇士隊開季狀態陷入低潮，今以108：111不敵灰熊後苦吞開季0勝2敗。當家射手柯瑞（Steph Curry）空砍24分，賽後無奈坦言最後時刻「一切都出了差錯」。明日勇士將主場背靠背迎戰鳳凰城太陽隊，由於賽程密集的體能考量，柯瑞大概率將會輪休缺陣，而後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也因下背部傷病確定缺席。此外，總教練柯爾（Steve Kerr）與格林（Draymond Green）今日雙雙吞下技術犯規並遭罰款，明日能否及時調整團隊情緒與主力輪休問題，將是衝擊首勝的巨大考驗。：騎士隊首戰在領先29分的好局下遭到76人逆轉，主帥阿特金森（Kenny Atkinson）重申全場15次失誤是致命傷。明日主場面對由蘭德爾（Julius Randle）領軍的籃網，米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）必須重整旗鼓，避免再次出現「領先後斷電」的窘境。：德州雙雄展開背靠背內戰。獨行俠新秀弗拉格（Cooper Flagg）上一場傷退後明日確定缺陣，厄文（Kyrie Irving）上場時間也將受限。馬刺開季苦吞2連敗，文班亞馬（Victor Wembanyama）空砍25分13籃板，團隊仍處於戰術磨合期。：火箭隊靠著老將杜蘭特（Kevin Durant）穩健發揮與申京（Alperen Sengun）、湯普森（Amen Thompson）等年輕小將精彩演出搶下2連勝，明日將於主場力抗老鷹，衝擊開季3連勝。：金塊隊首戰進攻失常僅得84分，約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）手感低迷。明日面對鵜鶘，金塊勢必要找回進攻空間與節奏。