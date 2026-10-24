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商家板條封窗 羅浮宮全面關閉

▲法國商家為了自保，紛紛將櫥窗用木板封住。（圖／美聯社／達志影像）

多地祭出遊行禁令 警方祭出高額罰單

法國政府於週六（24日）在全國部署7萬名警力戒備，並配備直升機、裝甲車和水砲等裝置，要全力阻止本週末再次出現像上週末那般沿街打劫、焚車以及攻擊公共建築等暴動亂象。巴黎當局已將首都的主要遊行路線嚴格限制於東南郊區，全面隔絕示威者進入市中心核心區域。巴黎商家也如臨大敵，紛紛以木板封死櫥窗，希望能避免遭到砸店搶劫。綜合外媒報導，法國最新這波示威抗議源於上個月巴黎東南部一所高中教職員短缺引發學生不滿，之後迅速演變為全國性的社會運動。要求改善校園環境的學生與爭取提高工資、退休金的工人聯手，將對生活水準的不滿情緒推向高潮，直接衝擊總統馬克宏（Emmanuel Macron）執政任期的最後幾個月。馬克宏於週五會見了高中學生代表。學生代表表示，馬克宏雖承諾改革大學入學制度，但他們仍呼籲持續發動抗議，直到政府宣布具體措施為止。在上週六的全法大遊行中，超過50萬名民眾走上街頭，隨後演變成的暴力衝突導致全法約3000家店舖遭到破壞或掠奪。為因應本週末新一波抗議，巴黎嚴加看管，憲兵隊於凱旋門下駐守戒備，商家則紛紛以木板封死櫥窗。承包商艾哈邁德（Akram Ahmed）在週六早上忙著為一家眼鏡店裝上防護木板，「我昨晚接到電話，店主看起來絕望極了，他說我救了他的命」。巴黎多座博物館週六閉館，包括羅浮宮、奧塞美術館（Musée d'Orsay）、畢卡索博物館（Musée Picasso）、大皇宮（Grand Palais）等等。此外，「巴塞爾藝術展」（Art Basel）也宣布取消週末的所有日程。巴黎警方於週五緊急變更遊行路線，將原定行經巴士底廣場至民族廣場的路線，轉移至義大利門與文森門之間。在原起點巴士底廣場，警方透過擴音器要求聚集民眾散去，否則將祭出135歐元（約近新台幣5000元）的罰款。除了巴黎與馬賽允許劃定區域的遊行外，里昂、尼斯與蒙彼利埃等城市的警局已全面禁止集會。據法國媒體報導，里昂警方於週六上午已對聚集人群施放催淚瓦斯。工會團體則對此強烈譴責，批評政府侵犯了受憲法保護的言論與集會自由。馬克宏強調，這些管制措施是保護市中心、商家與公共建築所必需的。內政部長努涅斯上週一承認警方在上週末的騷亂中一度失控並提出辭呈，但獲馬克宏慰留。截至台灣時間24日晚間8點，法國各地的示威並未衍生亂象，雖然有零星衝突，目前已有135位抗議人士因違反規定被捕，但整體來說並沒有像上週末那樣失序。