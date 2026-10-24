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▲HAHABABY 2.0新衣（左圖）疑似抄襲日牌「repipi armario」的商品。（圖／HAHABABY、repipi armario官網）

▲針對引起討論的商品，HAHABABY 2.0在IG發文表示，尊重網路上各種聲音，希望團隊的用心不要被未經查證的報導模糊焦點。（圖／hahababy IG@hahababyselect）

網紅蔡阿嘎老婆二伯創立的母嬰品牌HAHABABY爆發抄襲疑雲，團隊以「HAHABABY 2.0」全新版本重新開放販售，但近日又被網友發現新衣款式和日本品牌「repipi armario」極為神似，對此，官方在IG發文表示：「不喜歡吵吵鬧鬧，也尊重網路上的各種聲音。」HAHABABY 2.0被網友發現一系列長版Polo衫，不論是領子撞色、胸前長條方形包覆LOGO的設計及寬鬆版型，都與日本品牌「repipi armario」相當雷同，相似度高達百分之95以上，怒批「竟然還敢繼續抄」、「不抄會死喔」、「抄襲從未停止，反省不曾開始」、「這次有設計圖了嗎？拿出來大家就會閉嘴了！」而該款爭議商品昨（23）日被網友發現突然從官網下架，HAHABABY 2.0今天也在IG發文回應：「這幾天被討論的商品，不是十月新品喔！不喜歡吵吵鬧鬧，也尊重網路上的各種聲音，這次很榮幸能與台灣藝術家合作，希望這份用心，不要被未經查證的報導模糊了焦點。」HAHABABY經歷爭議與內部整頓後，已經在9月中正式以「HAHABABY 2.0」全新版本重新開放官方網站，同步亮相全新的品牌LOGO，針對先前品牌面臨抄襲與材質標示疑雲，團隊曾經委託律師發布聲明澄清，強調無侵權案件繫屬中，並表示虛心改正、會以更嚴謹的態度面對未來。