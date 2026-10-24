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受薔琵颱風影響，空運國內線自22日上午起陸續停飛，今（24）日天候允許下，午後陸續恢復。民航局表示，除繼續協調航空公司，設法放大明、後日運能，加開班機或放大機型，以加速疏運旅客；民航局也已向軍方請求支援，希望明、後天在天候允許，也不影響戰備勤務狀況下支援軍機疏運。民航局協調航空公司加開或放大機型25架次，包括澎湖航線17架次，金門航線8架次，提供2,251個座位，但因航班已中斷2天，金門、澎湖尚有旅客無法順利補上機位。 民航局統計，今日至18點止，國內線仍有159架次取消，另有20架次延誤。高雄機場自中午12點10分起恢復國內線航班，台南、台中也在13點後陸續恢復，但松山機場因受暴風圈影響，直至16點15分才恢復，台北—金門航線至傍晚17點35分才恢復。由於颱風警報尚未解除，國內線航班仍有可能受天候影響而異動，民航局也提醒旅客，安排行程時，務必先確認航班異動資訊，同時也應確認機位後再出發前往機場，以避免於機場久候。