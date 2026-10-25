中央氣象署表示，薔琵颱風遠離，今（25）日各地天氣明顯好轉，把握周末陽光露臉時機，北部、東北部高溫回升至27至30度，中南部可達32度，不過東半部仍有局部降雨。周二開工日東北季風增強，北台灣降溫轉雨，高溫下滑至25至26度，中南部也略降1至2度，且日夜溫差較大；周四、周五氣溫短暫回升，周六又有另一波東北季風南下。
今天天氣：薔琵颱風遠離 東部仍有降雨
10月25日今天的天氣，氣象署指出，颱風遠離，北部、東北部氣溫回升，白天高溫約27至30度，中南部高溫30至32度，各地低溫22至25度；天氣方面，東半部有局部短暫陣雨，東部、東南部有局部較大雨勢，北部局部短暫陣雨後多雲，中南部多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，南部有局部較大雨勢。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，颱風遠離，環境風場轉為西北風至偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
明天天氣：桃園以北零星短暫雨 各地高溫30度
10月26日明天的天氣，氣象署說明，東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。北部、東半部高溫28至30度，中南部30至32度，早晚低溫預測台灣各地21至25度。
一周天氣：煙花颱風生成 氣象署曝最新路徑
氣象署提到，周二、周三（10月27日至10月28日）東北季風增強，桃園以北、東半部降雨機率提高，北部及東部高溫降至25至26度，中南部高溫也將下降1至2度，且日夜溫差較大，下周四、下周五（10月29日至10月30日）東北季風減弱，氣溫可望回升至28至30度，預估下周六（10月31日）會有另一波東北季風南下，北部及東北部將再度轉涼。
此外，今年第30號颱風「煙花」，生成位置和薔琵類似，未來一周受到高壓導引會逐漸往西移動，不過再後續預估會因大氣環境條件變化，在台灣遠海就提早北轉，目前判斷不會和薔琵颱風一樣移動到台灣附近造成威脅。
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10月25日今天的天氣，氣象署指出，颱風遠離，北部、東北部氣溫回升，白天高溫約27至30度，中南部高溫30至32度，各地低溫22至25度；天氣方面，東半部有局部短暫陣雨，東部、東南部有局部較大雨勢，北部局部短暫陣雨後多雲，中南部多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，南部有局部較大雨勢。
良好：竹苗、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏
環境部提及，颱風遠離，環境風場轉為西北風至偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
10月26日明天的天氣，氣象署說明，東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。北部、東半部高溫28至30度，中南部30至32度，早晚低溫預測台灣各地21至25度。
一周天氣：煙花颱風生成 氣象署曝最新路徑
氣象署提到，周二、周三（10月27日至10月28日）東北季風增強，桃園以北、東半部降雨機率提高，北部及東部高溫降至25至26度，中南部高溫也將下降1至2度，且日夜溫差較大，下周四、下周五（10月29日至10月30日）東北季風減弱，氣溫可望回升至28至30度，預估下周六（10月31日）會有另一波東北季風南下，北部及東北部將再度轉涼。
此外，今年第30號颱風「煙花」，生成位置和薔琵類似，未來一周受到高壓導引會逐漸往西移動，不過再後續預估會因大氣環境條件變化，在台灣遠海就提早北轉，目前判斷不會和薔琵颱風一樣移動到台灣附近造成威脅。