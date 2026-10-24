中央氣象署今（24）日於晚間20時30分宣布解除薔琵颱風海上警報。中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，薔琵颱風因暴風圈廣大，影響台灣期間，約87個鄉鎮出現10級以上強陣風，部分測站更達17級。宜蘭太平山累積雨量652毫米，台東成功則因焚風出現39.3度高溫。林秉煜表示，連假天氣逐步穩定，周日北台灣降雨緩和，花東及中南部山區仍有局部降雨；周一部分地區仍有零星雨，周二東北季風南下，北部、東部將轉涼。
薔琵颱風警報解除！廣大暴風圈帶來強風
林秉煜表示，薔琵颱風於10月15日在台灣東方約4000公里外海面生成，之後朝西北西方向移動，並於20日晚間增強為強烈颱風，中心風速達每秒60公尺，與巴威、辛樂克及白海豚並列今年最強颱風。
林秉煜指出，今年海溫偏高，可能是颱風增強的環境因素之一。薔琵颱風接近台灣時，暴風半徑約280公里，經氣象署與台大合作飛機觀測後，相關估計擴大至約320公里，寬廣的暴風圈也讓各地風勢明顯增強。
全台87鄉鎮陣風達10級！太平山累積雨量652毫米
氣象署統計，颱風影響期間，全台包含離島普遍出現8至10級強陣風，約87個鄉鎮測得10級以上陣風。台東蘭嶼曾出現15級強風，嘉義、基隆測得14級，宜蘭蘇澳則達13級；新北三貂角、台北大屯山及宜蘭桃源谷等自動測站，更觀測到17級或以上的強陣風，而強風正是此次多地停班停課的重要原因。
除了強風，馬祖、基隆北海岸、東半部、巴士海峽等海域也出現超過6公尺的浪高，蘭嶼最高達10.6公尺，龍洞及彭佳嶼也超過9公尺，蘭嶼與彭佳嶼均創下測站設站以來紀錄。降雨方面，宜蘭太平山累積雨量達652毫米，新竹、桃園山區也超過500毫米。另一方面，颱風北上期間，花蓮、台東受到沉降作用影響出現焚風，台東成功測得39.3度高溫。
周日天氣好轉！周二開工日北部、東部轉涼
林秉煜提醒，今、明兩日基隆北海岸、馬祖、東半部、恆春半島、綠島及蘭嶼仍可能出現長浪，民眾應避免冒險從事海邊活動；北台灣先前降雨較多，前往山區也要留意坍方、落石及溪水暴漲。
天氣方面，周日北台灣雨勢逐漸緩和，各地大多多雲到晴，花東仍有局部降雨，中南部山區午後留意雷陣雨；周一桃園以北及東半部仍可能有零星降雨。周二開工日因東北季風南下，北部、東部氣溫將轉涼，提醒民眾要注意早晚溫度變化。
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林秉煜表示，薔琵颱風於10月15日在台灣東方約4000公里外海面生成，之後朝西北西方向移動，並於20日晚間增強為強烈颱風，中心風速達每秒60公尺，與巴威、辛樂克及白海豚並列今年最強颱風。
林秉煜指出，今年海溫偏高，可能是颱風增強的環境因素之一。薔琵颱風接近台灣時，暴風半徑約280公里，經氣象署與台大合作飛機觀測後，相關估計擴大至約320公里，寬廣的暴風圈也讓各地風勢明顯增強。
氣象署統計，颱風影響期間，全台包含離島普遍出現8至10級強陣風，約87個鄉鎮測得10級以上陣風。台東蘭嶼曾出現15級強風，嘉義、基隆測得14級，宜蘭蘇澳則達13級；新北三貂角、台北大屯山及宜蘭桃源谷等自動測站，更觀測到17級或以上的強陣風，而強風正是此次多地停班停課的重要原因。
除了強風，馬祖、基隆北海岸、東半部、巴士海峽等海域也出現超過6公尺的浪高，蘭嶼最高達10.6公尺，龍洞及彭佳嶼也超過9公尺，蘭嶼與彭佳嶼均創下測站設站以來紀錄。降雨方面，宜蘭太平山累積雨量達652毫米，新竹、桃園山區也超過500毫米。另一方面，颱風北上期間，花蓮、台東受到沉降作用影響出現焚風，台東成功測得39.3度高溫。
林秉煜提醒，今、明兩日基隆北海岸、馬祖、東半部、恆春半島、綠島及蘭嶼仍可能出現長浪，民眾應避免冒險從事海邊活動；北台灣先前降雨較多，前往山區也要留意坍方、落石及溪水暴漲。
天氣方面，周日北台灣雨勢逐漸緩和，各地大多多雲到晴，花東仍有局部降雨，中南部山區午後留意雷陣雨；周一桃園以北及東半部仍可能有零星降雨。周二開工日因東北季風南下，北部、東部氣溫將轉涼，提醒民眾要注意早晚溫度變化。
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