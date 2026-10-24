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▲為了學習如何照顧原本一無所知的棕熊；隨後，他又收養了另一隻名叫「柳比卡」（Ljubica）的母熊。（圖／美聯社／達志影像）

建立野生動物避難所 水電工翻轉人生哲學

在波士尼亞奧茲倫山（Mount Ozren）的青草地上，一隻名叫「瑪莎」（Masa）的大棕熊用前爪緊緊環抱住她的救命恩人圖比奇（Petar Tubic）。這段罕見的人熊情誼始於2019年，當時圖比奇在森林裡發現了被遺棄的幼熊瑪莎，並將她帶回家照顧，從此兩人形影不離。根據《美聯社》報導，圖比奇回憶說當年發現瑪莎時，她還是隻體重僅有2公斤的小熊，在沒有母熊照顧的深山裡，幾乎不可能獨活。圖比奇決定細心照料瑪莎，靠著餵食牛奶與水果逐漸幫她恢復體力。瑪莎的出現徹底改變了圖比奇的人生軌跡，他開始學習如何照顧原本一無所知的棕熊；隨後，他又收養了另一隻名叫「柳比卡」（Ljubica）的母熊。如今，瑪莎的體重已達約150公斤，且隨著入冬前積蓄脂肪，體重還會繼續上升。然而，瑪莎似乎對自己的龐大體型毫無概念，至今依然習慣像小時候一樣，試圖擠進圖比奇的懷裡坐著。圖比奇笑著表示，「泰迪熊是全球最受歡迎的玩具，但想像一下，身邊有一隻令人無法抗拒的『真熊』，那既是極致的陪伴，也是一份巨大的責任」。儘管棕熊生性溫和且充滿愛意，但巨大的力量仍常帶來「甜蜜的負擔」。圖比奇坦言，與熊玩耍時身上多出幾道青腫或被撕破帽T是家常便飯，「這是不可避免的，畢竟她隨便揮一揮爪子，就能把普通人打暈」。因為瑪莎與柳比卡，圖比奇位於奧茲倫山的家如今已成為當地知名的旅遊景點，吸引許多遊客前來造訪這對熊姐妹與其他被救援的動物。除了兩隻棕熊外，圖比奇目前還照顧著兩隻灰狼、鹿、浣熊以及數十隻其他動物。圖比奇表示，「大家常說牠們是我的寵物，但我倒覺得自己更像是牠們的寵物，牠們塑造了我的人生，而我也在某種程度上影響了牠們」。在日常生活中，圖比奇與妻子蜜莉卡（Milica Tubic）以及9歲的女兒伊娃（Eva）同住。原本從事水電工的他，平時酷愛飛行傘、探洞與登山，但全家人最大的樂趣，始終是與這些動物共度時光。圖比奇曾考慮過將棕熊放歸大自然，但他深深擔憂牠們已經過度習慣與人類相處，一旦野放可能會面臨被獵殺或無法自立的危險。因此至少在目前，瑪莎與柳比卡仍將繼續與圖比奇一家生活在一起。圖比奇感嘆，在這個多數人大部分時間都困在螢幕後方的時代，這群棕熊為他開闢了一扇通往「真實世界」的大門。圖比奇說，「牠們帶我進入了一個我從不知道存在、或者說過去從未認真關注過的世界，你可以說，我們是在一起雙向成長並同樣受啟發」。