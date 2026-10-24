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▲DJ Soda颱風天出門買糧食差點被吹走，雨傘還直接散架。（圖／翻攝自IG@deejaysoda）

受到薔琵颱風影響，台灣多個地區都宣布在昨（23）日、今日連續兩天停班停課，就連第61屆金鐘獎都因此延期。而近日來台的DJ Soda，在昨日分享自己出門屯糧的影片，竟然因颱風威力太大，她整個人差點被吹倒，就連雨傘都散架。DJ Soda昨日上傳在颱風天出門屯糧的影片，只見她冒著風雨出門，整個頭髮都被吹亂，傘也不斷被吹翻，但她依然頂著風雨艱難的往便利商店前進，全身都被淋濕，風大到雨傘根本沒作用。好不容易買完後，DJ Soda提著糧食又拿著傘，幾乎一步都走不出去，不斷東倒西歪，傘也在不斷被吹翻後，最後直接散架，雨傘布一半以上都跟傘架分離，整個人超狼狽。DJ Soda也無奈在文中寫下：「每次來台灣都遇到地震、颱風的我…」表示自己只是想出門買點糧食，「結果被風雨狠狠教訓了一頓。」並喊話大家注意安全，「平安度過颱風天。」DJ Soda颱風天出門，也讓粉絲都非常擔心，「不要在颱風天出門，太危險了，受傷了怎麼辦？」、「台灣的颱風天撐雨傘沒用，要穿雨衣背後背包」、「真的是要小心，影片看起來好崩潰。」