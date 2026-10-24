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蔡阿嘎老婆二伯創立的親子品牌HAHABABY爆發抄襲疑雲後，目前以改版後的「HAHABABY 2.0」重新開放販售，而二伯昨（23）日在直播中提及先前商品標示不清遭人檢舉的問題，解釋是團隊每次做好新品都急著想跟粉絲分享，才會在官網標示上有所疏漏，但此說法不被網友接受，怒轟「毫無反省」、「誰趕你們了」。對於以前官網的商品資訊經常出現錯誤，二伯表示很抱歉，「之前一直沒辦法解決，每次看到我就會很生氣，但是沒有辦法，因為我們真的太趕了」，指出團隊計畫每兩週發表一次新品，時間就會變得很趕，才會發生商品標示沒檢查到或是沒確認好的情況，「我們也一直很想改，但就是每兩個禮拜都被時間追著跑。」一旁HAHABABY的總監補充，團隊每每做出一件新的東西就立刻想跟大家分享，如通常上架一件商品要花半年或一年的時間，但HAHABABY把它壓縮得很緊，導致中間有些檢查商品的文字標示，或是確認放在官網的資訊等動作做得沒有這麼清楚。二伯接著說：「這是我們這段時間在想要改進的地方，像拖拉包我把它做出來了，就會迫不及待的想要上架，想趕快跟大家來分享這個東西，我們反省跟改進後之後，新品的上架時間就會拉得比較長一點，沒有辦法像這樣兩週一次，就儘量能做的就會儘量把它做好，然後再做上架！」然而，不少網友對於二伯和團隊的說法感到不以為然，「沒檢查好幹嘛拿出來？誰叫你趕的？趕著騙錢割韭菜？這什麼爛理由？該不會又趕到沒有設計圖稿了吧」、「從頭到尾都沒人要求他們兩週出一次！自己把關好自己的品牌品質不是正常的嗎」、「到底有什麼好生氣的？消費者才要生氣吧」、「又沒有人逼你們一定要上架！」