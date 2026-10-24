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▲SONTRA小聰頭水晶旗艦店開幕吸引眾多會員與民眾熱情參與，現場人潮絡繹不絕，展現品牌魅力。（圖／業者提供）

▲藝人梁佑南、王瞳、馬力歐齊聚台中，見證小聰頭SONTRA水晶旗艦店開幕，並分享水晶美學。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.24)

▲從手機直播走向實體門市，SONTRA水晶旗艦店，讓線上顧客能近距離看商品，也增加面對面交流的機會。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.24)

從手機直播走向實體門市，「小聰頭SONTRA水晶旗艦店」今天在台中市南屯區開幕，以百坪空間提供天然水晶展示、飾品試戴及會員取貨服務。董事長周健聰表示，與妻子投入水晶直播事業六年，希望透過實體據點，讓線上顧客能近距離看商品，也增加面對面交流的機會。周健聰早年從超市、便利商店基層工作做起，之後與妻子共同創業，在照顧三個孩子之餘經營直播銷售。周健聰表示，目前品牌每月營收達千萬元規模，團隊約60人，分工涵蓋直播、採購與顧客服務。周健聰說，開設實體店是夫妻倆多年來的心願。過去透過直播介紹商品、與會員互動，如今希望將累積的顧客關係延伸至門市，讓消費者實際鑑賞、試戴，再挑選適合自己的款式。旗艦店位於南屯區龍富路三段655號，透過展示陳列及燈光設計，呈現不同水晶的色澤與紋理，並結合接待、取貨等服務，作為直播以外的銷售與交流據點。開幕活動邀請藝人梁佑南、王瞳、馬力歐及霸氣樂團阿雞老師出席，安排舞獅、剪綵、水晶鑑賞與試戴。王瞳分享，朋友常送她粉色水晶，對她而言，飾品也承載人際間的祝福；阿雞老師則在現場贈送水晶，表達心意。周健聰表示，品牌除重視水晶飾品的外觀與搭配，也希望透過選品傳達生活美學及送禮祝福。此次開幕推出買一送一優惠，以及業者標示總價值逾百萬元的抽獎獎項。周健聰表示，未來將持續調整商品設計與服務，並審慎評估北部展店機會。現階段則以台中旗艦店為據點，整合線上直播與實體體驗，拓展不同購物需求的客群。