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▲周春米出席「2026屏東鐵道文化觀光祭」開幕。今年活動首度採用「枋寮、麟洛」雙主場接力形式辦理，以「山海交會」為主題。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府主辦的「2026屏東鐵道文化觀光祭」於今（24）日在枋寮火車站熱鬧登場。今年首度採用枋寮與麟洛雙主場接力模式，25日將移師麟洛火車站續辦。縣長周春米表示，本屆以「山海交會」為主題，結合彩繪列車、鐵道走讀、特色市集及表演，邀民眾循鐵道探索屏東風土。首日活動由在地青年街舞、吉祥物「噹噹一族派對秀」及紙風車劇團《屏東幻想曲》揭開序幕。枋寮場特別推出「海洋鮮味雙層便當」，嚴選龍膽石斑等在地食材入菜；明日麟洛場則接棒推出客家風味便當，展現多元飲食特色。周春米指出，縣府持續與臺鐵合作改善車站周邊，未來將推動「枋寮大平台」等改善計畫，深化鐵道與地方創生。臺鐵公司總經理馮輝昇表示，活動期間安排6列次「噹噹一族彩繪列車」，熱門的「藍皮解憂號」搭乘人次亦已突破25萬，持續帶動地方商機。文化處補充，現場匯集逾50家文創美食攤位，活動將一路延續至12月5日，包含鐵道走讀與藍皮列車體驗，邀請大家一同搭乘列車，感受屏東城鎮的人文魅力。