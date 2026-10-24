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2026年日本大賽第1戰今（24）日在橫濱球場點燃戰火，由太平洋聯盟王者福岡軟銀鷹隊客場挑戰橫濱DeNA灣星隊。雙方上演一場精彩的投手戰，雖然牧秀悟敲出追平轟把戰線延長至第11局，不過軟銀最終仍靠橫濱在地出身的莊子雄大敲出關鍵致勝二壘安打，終場以3：1險勝橫濱DeNA，在7戰4勝制的系列賽中率先拔得頭籌，朝二連霸邁出第一步。軟銀此役推出擁有日職通算92勝經驗的資深右投上澤直之擔綱日本大賽首戰先發，雖然第1局下半一度陷入1人出局、滿壘的危機，但上澤成功誘使橫濱第5棒梶原昂希擊出游擊方向雙殺打化解險境。隨後上澤展現優異控球，投滿7局被擊出6支安打、無失分的優質先發。比賽前段雙方形成投手戰，直到7局上半軟銀才打破僵局。牧原大成與山本祐大接連敲安進佔二、三壘，隨後高潮系列賽MVP莊子雄大擊出二壘方向滾地球，掩護三壘跑者回本壘攻下寶貴的第一分，幫助軟銀取得1：0領先。然而橫濱並未就此放棄，8局下半面對軟銀第二任投手松本裕樹，主砲牧秀悟在2人出局後鎖定一顆155公里外角直球，強勢掃出中外野特大號陽春砲，同時也是他季後賽個人第5轟，將比數扳平為1：1，並一路將比賽逼入延長賽。關鍵的11局上半，柳田悠岐一上場就敲出右外野線邊二壘安打展開攻勢，1人出局、一二壘有人的情況下，再度輪到橫濱在地出身的莊子雄大打擊。他抓住橫濱第7任投手馬場皋月的高球，掃出左外野越頭的超前適時二壘安打，加上代打柳町達追加的高飛犧牲打，軟銀單局強攻2分奠定勝基。11局下半守護神杉山一樹順利關門，鎖定勝局。軟銀與橫濱曾在2024年日本大賽正面交鋒，當時軟銀雖然同樣在橫濱客場搶下2連勝，最後卻遭橫濱上演「下剋上」的4連勝丟冠。如今兩隊睽違2年再度於最高殿堂重逢，軟銀首戰成功頂住壓力奪勝，朝著洗刷當年屈辱與奪下日本一連霸目標邁出極佳的第一步。