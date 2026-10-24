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為什麼雨傘不能整把丟？金屬傘骨恐損壞設備

全台7縣市雨傘回收方式一次看

▲新竹市10月還推出回收活動，拆解後每支可兌換1瓶洗碗精。（圖／新竹市政府提供）

亂丟最高罰6000元！丟之前記得確認各縣市規定

▲薔琵颱風帶來強風，不少民眾的雨傘被吹壞，換新傘後卻不一定知道舊傘該怎麼處理。（圖／記者賴禹妡翻攝）

薔琵颱風帶來強風，不少民眾的雨傘被吹壞，但是壞掉的雨傘不是整把丟進垃圾車就好，由於雨傘由金屬骨架、塑膠傘柄及傘布等不同材質組成，各縣市回收規定不同，台北市允許民眾免拆解、免用專用垃圾袋，直接交給資源回收車；新北市須將金屬傘骨與傘布分開處理，桃園市也要求先拆解分類，台中市則可回收金屬骨架。高雄市建議沿傘布縫線剪開，將鋁、鐵傘骨交回收車，傘布與塑膠傘柄丟一般垃圾，未依規定處理恐依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰。另外，新竹市10月還推出回收活動，拆解後每支可兌換1瓶洗碗精。雨傘屬於複合材質，金屬骨架具有回收價值，傘布與塑膠握把則多半須當作一般垃圾處理。桃園市環保局提醒，整把雨傘若未拆解就丟進垃圾車，不僅增加清潔隊後端處理負擔，堅硬的金屬傘骨也可能在壓縮過程中損壞相關設備，因此民眾應依所在地規定分類。規定較為便利，損壞雨傘免拆解、免使用專用垃圾袋，可在倒垃圾時直接交給清潔隊資源回收車。金屬傘骨屬於廢金屬類，應交由資源回收車回收；傘布須拆下並裝入專用垃圾袋，交給垃圾車清運。若傘骨為複合性材質，也須依規定裝袋交由資源回收車處理。環保局指出，雨傘由金屬骨架、塑膠傘柄及防水傘布組成，須先拆解，再依材質分類。依照垃圾強制分類表處理，部分材質拆解後可回收，應交給資源回收車。新竹市政府另於10月1日至31日推出廢雨傘金屬骨架回收活動，拆解後帶至環保局，每回收1支可免費兌換1瓶洗碗精。金屬傘骨可以回收，民眾拆解後可交給清潔隊資源回收車。建議拆解雨傘，金屬骨架分類回收，傘布及塑膠傘柄依規定當作一般垃圾。可用剪刀或刀片沿傘布縫線拆開，將金屬骨架與傘布分離，鋁、鐵製傘骨交由回收車收運，傘布及塑膠傘柄則丟一般垃圾。依《廢棄物清理法》第12條，一般廢棄物的分類、回收及排出方式須符合相關規定；若未依規定分類，或將廢棄物任意棄置，可依同法第50條處1200元以上、6000元以下罰鍰。經通知限期改善卻仍未完成者，主管機關還可按日連續處罰。民眾丟棄壞雨傘前，記得先確認所在地環保局規定，避免因分類錯誤受罰。