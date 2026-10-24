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從「超級印鈔機」到「自由現金流轉負」

臉書母公司Meta於本週公佈最新財報，儘管帳面數據優於預期，股價卻遭遇重挫，過去一週跌逾9％。這波拋售潮向市場釋放出訊號，那就是投資人對於科技巨頭無休止地將天量資本注入資料中心與AI基礎設施的策略，正感到越來越焦慮，擔憂這項龐大投資長期將吞噬股東利益。與此同時，Meta也成為「負自由現金流俱樂部」的最新成員，加入了亞馬遜、Alphabet與甲骨文等其他科技巨頭的行列。根據《Axios》報導，從財報數字來看，Meta的營收與調整後每股盈餘雙雙超乎華爾街預期，但真正引發市場恐慌的是其矢言加大未來資本支出的激進態度。Meta調升了今年資本支出的預測下限，並拒絕提供2027年的任何支出指引。公司高層更在聲明中坦言，「我們預計將繼續進行激進的投資」。這場由AI驅動的資本支出狂潮，已從根本上改變了Meta的財務體質。過往Meta被譽為美國企業史上最強勁的「印鈔機」之一，如今卻因建置AI基礎設施的鉅額開銷，導致第三季度自由現金流出現罕見的負值。事實上，Meta並非孤例。隨著AI戰場全面升溫，微軟、Alphabet與亞馬遜等巨型雲端運算業者（Hyperscalers）的現金流亦普遍承受著類似的巨大壓力。值得澄清的是，這並不意味著Meta陷入了資金鏈斷裂的危機。截至最新統計，Meta 帳頭上仍握有高達820億美元的現金與可流動證券，口袋依然極其深。然而，Meta正著手創建一種新的股票類別，以便在不稀釋創辦人祖克柏絕對控制權的前提下，從市場募集更多資金。雖然Meta目前尚未宣布具體的大型發行計畫，但一旦啟動，現有股東的權益價值將面臨稀釋風險。Meta也可選擇透過發行公司債籌資，但在當前利率環境下，此舉亦將顯著增加公司的財務費用與營運風險。當前支撐美股牛市與AI狂潮的核心，就在於資本市場持續源源不絕地提供資金挹注。然而，Meta此次財報後的股價疲軟，反映出華爾街對「只燒錢、難見獲利回報」的AI投資模式已逐漸失去耐心。當投資人的疑慮與戒心進一步加深，這場AI熱潮是否即將迎來轉折點，將是全球金融市場接下來關注的焦點。