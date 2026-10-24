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▲蕭伊（如圖）PO影片自爆被女網紅提告，並怒嗆對方：「當你已經做錯、你也是一個加害者，那請你就安安靜靜」。（圖／翻攝自蕭伊IG@11.sns）

網紅蕭伊在8月發文爆料前男友Joeman私生活混亂，不僅在交往期間私約AV女優，還有一名女網紅住在Joeman名下房子，跟自己交往時間重疊。而今（24）日蕭伊發影片表示這兩天得知自己在8月底遭該名網紅告了，「對方的意思說我影射她是小三、被包養等等的。」但蕭伊否認自己有這樣說，當時也沒有指名道姓，還直接怒反擊喊：「當你（妳）已經做錯、你（妳）也是一個加害者，那請你（妳）就安安靜靜，怎麼還可以來告我。」蕭伊今日發文表示自己是受害者，但卻被告了，並提到自己在8月18日發了一篇文章，「裡面提到一名女網紅住在我前男友名下的房子，而且就住在走路5分鐘的距離，並且與我重疊超過一年半的時間。」不料在8月底時，蕭伊就被該名女網紅告了，「對方的意思說我影射她是小三、被包養等等的。」不過蕭伊澄清，自己那篇文章並沒有這樣說，「我只是闡述事實，而且也沒有說是誰。」蕭伊也表示自己這段日子發生很多事，明明是受害者，卻還被告，直到這兩天才收到法院通知，「這個案子是不起訴的。」最後她也憤怒喊話：「有一句話真的非常重要，你（妳）可以不善良，但是不可以壞。當你（妳）已經做錯、你（妳）也是一個加害者，那請你（妳）就安安靜靜，怎麼還可以來告我。」回顧事件起源，蕭伊日前發文爆料，Joeman現在住的「遠雄九五」豪宅隔壁另一間房也是他買的，之後才知道原來原先租客是一名女網紅，且對方許多精選限時動態都是在Joeman家中拍的，代表兩人認識且經常往來，甚至還一起高調去過日本跨年、慶生。之後蕭伊留下線索「追蹤數幾萬而已Ya」，讓網友發揮辦案精神，立刻挖出女網紅Naomi。對此，Naomi也出面澄清，坦承過去與 Joeman 確實曾有過較為曖昧的互動，但彼此並未正式交往，且在Joeman與蕭伊交往後，沒有過任何逾越朋友分際的行為，感情關係也未重疊。Naomi進一步表示的確有住在Joeman名下房子，是主要供她偶爾北上工作時居住，期間也曾與妹妹共同居住，但與Joeman之間始終僅維持朋友關係。