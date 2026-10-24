我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局舉辦創業新秀成果展活動。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局舉辦創業新秀成果展活動，會中由勞工局局長江健興頒發結業證書，並肯定學員們的學習不懈、在創業路上的堅持，以及對夢想的執著。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(24)日，在國立科學工藝博物館，舉辦創業新秀成果展活動，現場結合舞台展演、創業展區沈浸參觀與體驗工坊，期展現個人獨特魅力品牌，吸引許多民眾踴躍前往參觀。高雄市政府勞工局創業新秀成果展活動，是由勞工局局長江健興主持，勞工局副局長皮忠謀等人，以及勞工教育生活中心精心培育的創業班隊成員與會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，創業新秀成果展活動，由該局勞工教育生活中心精心培育的創業班隊，運用從工作坊與職場觀摩習得的創業知識，展現個人獨特魅力品牌，並藉由沈浸式參觀與親子體驗工坊等方式，推出美學文化走讀廊、五感療癒解壓所、質感生活所、職人味覺實驗室、世代玩學所及創意行銷智庫館等6大創業展區，集結27個創業品牌，讓參觀民眾實地感受品牌不只是販售有形商品，也是透過服務創造的一種無形體驗，更是新秀展望未來不設限的雄心。江健興說，勞工局勞工教育生活中心今年度辦理2梯次培訓班隊，透過系統化的工作坊與產業觀摩，為有志創業的勞工朋友搭建堅實後盾，藉由手把手的輔導，兼顧理論及實務為學員建立創業基礎，他勉勵所有新秀，持續汲取各種養分，並將所學轉化成最適合自己的商業策略，進而邁向成功的創業之路。江健興在會中，也為所有完成培訓課程的班隊學員頒發結業證書，肯定學員們的學習不懈、在創業路上的堅持，以及對夢想的執著。江健興指出，市場環境快速變遷，彈性的創業實力與明確的品牌定位，是現代創業者不可或缺的核心競爭力，他鼓勵創業新秀的雄心熱情不設極限，未來可以不斷的透過創新發展實現夢想。