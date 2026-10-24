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喜迎18歲的郭冠宏今（24）日迎來亞洲桌球錦標賽男單8強的比賽，交手剛在男團項目3：1擊敗過的勁敵黃鎮廷。郭冠宏最終只用了19分鐘就以11：4、11：7、11：8毫無懸念解決對手，強勢收下4強門票。另一個台灣小將馮翊新則是交手日本名將張本智和，在5局大戰中敗下陣來，遺憾止步8強。郭冠宏本屆亞錦賽男單首輪先以直落三解決新加坡好手陳尼克，次輪再力退韓國好手林柳努，32強則是面對今年名古屋亞運摘下男單銅牌的伊朗怪傑阿拉米揚驚險逆轉、挺進16強。今日稍早郭冠宏在 16 強戰以11：5、11：5、11：7直落三輕取哈薩克好手庫爾曼加利耶夫（Alan Kurmangaliyev），挺進8強，今晚再度硬碰香港直拍橫打名將黃鎮廷，力爭4強門票。8強賽一開局，郭冠宏打出8：3的攻勢，並率先拿下6個局末點的優勢，以11：4率先取得開門紅。次局郭冠宏雖然先落後，不過仍在多拍來回中佔得上風，把比分追成5：5平手。暫停過後，郭冠宏一鼓作氣在局末連拿3分，以11：7取得聽牌優勢。雙方在決勝局打得激烈，一直到局末還是打成平手，最終郭冠宏把握自己的2個發球機會，把比賽帶到賽末點，最終就以11：8收下4強門票，下一戰將交手8強擊敗向鵬的李天陽。另一方面，馮翊新在首局與張本智和一路打到Deuce，最終他把握住自己的發球分，以13：11率先拔得頭籌。次局雙方依舊打得激烈，6：6平手時馮翊新在多拍來回中，挺住張本智和的反攻，順利以7：6反超比分，同時也把自己的士氣帶起來。在8：8平手時馮翊新連拿3分，直接以11：8再下一城。第3局張本智和打的馮翊新毫無還手之力，直接以11：2扳回一城。在拿下1局後，張本智和氣勢越來越高，第4局一度打出6：0的超大領先，雖然馮翊新一度追到3：6，但最終還是被追成局數2：2，迎來5局大戰。決勝局，張本智和打出4：1的開局，逼得馮翊新必須喊出暫停止血。暫停回來後，馮翊新雖然追到4：4，但最終仍被張本智和的猛烈攻勢打倒，以5：10敗下陣來，對戰首勝無緣開張，同時可惜止步男單8強。