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▲袁嘉敏穿貝殼造型的比基尼，雙峰只以兩片貝殼遮住私密部位，視覺十分傲人。（圖／袁嘉敏IG@candy_kamanyuen）

港星袁嘉敏從選美比賽入行，曾經全裸演出三級片《鴨王》，即便年屆不惑依然保有魔鬼身材，狀態仍處於巔峰，日前她在IG分享前往峇里島度假的影片，大方穿上一襲貝殼比基尼戰衣，雄偉上圍令人難以忽視，相當吸睛，此外，袁嘉敏不忘宣傳自己的付費平台，邀請粉絲掏錢「看更多獨家內容」。曝光的照片和影片，袁嘉敏看似在飯店的陽台擺拍，身後就是一片無敵海景，只見她一頭大波浪長髮垂落，穿一套貝殼造型的三點式泳衣，其中雙峰僅以兩片貝殼遮住私密部位，視覺十分傲人，加上幾乎沒有贅肉的腰身和蜜大腿，讓人目光難以移開。近年來，袁嘉敏淡出演藝圈，專注經營自己的會員制平台，她在貼文中不忘放上該平台的連結，吸引粉絲「付費解鎖」，觀賞更多獨家私藏的性感照片和影片。袁嘉敏2009年在吳君如的推薦下參加香港小姐競選，最終獲得「最上鏡小姐」獎項並因此踏入娛樂圈，曾經在TVB主持節目、參演電視劇，後來轉戰電影圈，2015年在王晶監製三級片《鴨王》中大膽全裸演出而聲名大噪，近年她逐漸淡出主流影視圈，目前主要經營個人的付費會員制平台，與粉絲分享私人生活。