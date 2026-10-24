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放生深山仍徒勞？黑熊4天內狂奔10公里重返人類活動圈

日本神奈川秦野市今（24）日表示，在與伊勢原市交界的善波峠山隘一帶，再度偵測到黑熊的蹤跡，市府已自下午3時起，全面封閉自該山隘延伸的淺間山、弘法山及權現山等三大熱門登山步道，並劃定為禁止進入區域。且比對追蹤器電波後證實，這頭出沒於低海拔山區的黑熊，正是本月20日才剛遭捕獲並移至深山放生的同隻黑熊。鑑於其短時間內再度靠近人類生活圈，神奈川與秦野市目前已將「捕殺」納入研議選項。綜合日媒報導，秦野市農業振興課表示，自20日將該黑熊放生後，市府便於周邊山區共7處地點架設紅外線感應攝影機進行持續監控。結果在23日晚間8時45分左右，位於善波峠的監視攝影機清晰拍下黑熊在夜間行走的身影。24日市府派遣搜救與保育人員前往周邊山區進行搜尋，並順利接收到先前放生時安裝在該熊身上的無線電追蹤器訊號，確定為同一頭雄性成熊。為確保登山客與周邊居民安全，市府遂於24日下午3時果斷下令封閉登山步道。這起「熊患」始於本月11日，秦野市權現山山區陸續接獲多起民眾目擊黑熊的通報。市府於20日在權現山設置箱型陷阱，成功捕獲一頭體長1.36公尺、體重達101公斤的雄性成熊。當時由於並未發現該熊破壞農作物或入侵民宅等有害行為，官方在為其施打麻醉、裝設GPS無線電定位感應器後，特地載往距離捕獲地點約10公里外的丹澤深山進行野外放生。不料僅短短4天，這頭大熊便展現驚人定向能力，重新返回海拔僅約200公尺左右的山區，再度逼近人類活動圈，迫使官方不得不重新評估處置手段，甚至面臨採取強硬捕殺的抉擇。秦野市政府之前才表示，放生的決定收到許多市民好評，但隨著該頭黑熊重新回歸到人類活動圈附近，質疑放生是錯誤決定的聲浪也開始浮現。