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▲沈玉琳以一身勃根地紅西裝現身，透露是「國師」唐綺陽建議的幸運色。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第61屆節目類金鐘獎紅毯今（25）日晚間登場，沈玉琳和搭檔Melody（殷悅）以《11點熱吵店》共同角逐「綜藝節目主持人獎」，沈玉琳以一身勃根地紅西裝現身，透露是「國師」唐綺陽建議的幸運色，但他幽默地說：「很不妙的是，我看到瓜哥也這樣穿！」沈玉琳被問及最近的健身狀況，他聲如洪鐘地大喊「OMG!OMG」，指出開刀到現在轉眼間也七八個月，身體狀況一切正常，「OK，沒問題的！謝謝大家的關心，重新復出一定是滿滿的能量、滿滿的歡笑要帶給大家！」有趣的是，沈玉琳表示今天的勃根地紅戰袍是好友唐綺陽提點，「她建議我摩羯座的幸運色就是勃根地紅，所以今天一定會得獎，但是我剛剛看到瓜哥也這樣穿，所以我心生不妙」，此話一出讓全場大笑。《11點熱吵店》從2020年9月開播至今已經6個年頭，第一代主持人為沈玉琳、Melody，2025年5月Melody請辭，沈玉琳一人獨挑大梁，未料同年8月沈玉琳因白血病暫停演藝工作，由唐綺陽、小禎、阿Ken代班，今年6月沈玉琳正式回歸，與唐綺陽搭檔主持至今。