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▲味全龍未能在台灣大賽G4擊退中信兄弟，戰線被延長至G5。（圖／記者朱永強攝,2026.10.21）

⚾中職37年台灣大賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月17日 17：05 中信兄弟 0：3 味全龍 大巨蛋 G2 10月18日 17：05 中信兄弟 1：3 味全龍 大巨蛋 G3 10月20日 18：35 味全龍 6：0 中信兄弟 大巨蛋 G4 10月21日 18：35 味全龍 4：5 中信兄弟 大巨蛋 G5 10月25日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G6 10月26日 15：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G7 10月27日 18：35 中信兄弟 VS 味全龍 未定

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 止步季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 台灣大賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

▲中信兄弟在台灣大賽G5推出羅戈先發，目標將戰線延長到G6。（圖／中信兄弟提供,2026.10.20）

⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊

▲ 味全龍洋投蔣銲在台灣大賽G1繳出8局6K無失分精彩表現，相隔7天再度掛帥，於G5登板先發。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.17）

⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析

▲2026年中職台灣大賽32人名單。（圖／中職提供,2026.10.16）

⚾味全龍vs中信兄弟陣容

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年台灣大賽G5今（25）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握3勝1勝「聽牌」優勢的味全龍，對決面臨「背水一戰」的中信兄弟，由蔣銲（John Gant）掛帥先發戰羅戈（Nivaldo Rodriguez）。若龍隊今日再勝兄弟，將笑納隊史第6座年度總冠軍，兄弟則要想辦法突破蔣銲投球，力拚將戰線延長至G6。對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟比賽時間：10月25日17：05比賽場地：臺北大巨蛋先發投手：蔣銲 vs 羅戈🟡蔣銲本季出賽21場，拿下9勝2敗，防禦率1.49。今年蔣銲與兄弟交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.19。在台灣大賽G1，蔣銲先發8局無失分，僅被敲2安，送出6次三振、2次保送，奪下G1勝投。🟡羅戈本季出賽25場，拿下12勝9敗，防禦率3.33。今年羅戈與龍隊交手5場，拿下3勝，對戰防禦率1.16。在台灣大賽G3，羅戈先發6局無失分，僅被敲1安，送出8次三振、4次保送，但未打線奧援，最終無關勝敗。受到薔琵颱風影響，台北連續2天停班停課，台灣大賽G5也被迫因雨延賽2天，這也讓前4戰頻繁出賽的兄弟投手群獲得喘息機會。尤其是洋投勝騎士、菲力士在G4登板後援，因連2天延賽，從休息1天變成3天，羅戈更是從休息2天變成4天，可能會成為影響戰局的關鍵。前4戰打完，龍隊3勝1敗、兄弟1勝3敗，若G5由兄弟獲勝，戰績將變成龍隊3勝2敗、兄弟2勝3敗。回顧過去台灣大賽，共有18次3勝2敗紀錄，其中12次順利封王，奪冠機率66.7%，2勝3敗逆襲奪冠機率為33.3%。羅戈在G3先發6局無失分，但未獲得打線奧援，最終無關勝敗。拜颱風所賜，兄弟獲得2天喘息日，羅戈也從休息2天變成4天，今年羅戈在例行賽僅有過1次「投1休4」，在7月8日面對統一獅，內容不太理想，主投6局失5分，最終吞敗。即便颱風讓兄弟投手群獲得「回血」，但打線能否突破蔣銲的投球仍是續命關鍵，G1僅王威晨、詹子賢有敲安，其餘打者都被封鎖。攤開兄弟32人名單，許庭綸本季與蔣銲交手6打席敲出2安，另外選到1次保送，對戰打擊率4成，在台灣大賽前4戰僅獲得1個打席，兄弟教練團是否會考慮變陣，讓許庭綸上場試試？投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網