中華職棒37年台灣大賽G5今（25）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握3勝1勝「聽牌」優勢的味全龍，對決面臨「背水一戰」的中信兄弟，由蔣銲（John Gant）掛帥先發戰羅戈（Nivaldo Rodriguez）。若龍隊今日再勝兄弟，將笑納隊史第6座年度總冠軍，兄弟則要想辦法突破蔣銲投球，力拚將戰線延長至G6。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職台灣大賽G5「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
⚾中職37年台灣大賽賽程
⚾中職全年戰績排名
⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月25日17：05
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：蔣銲 vs 羅戈
🟡蔣銲本季出賽21場，拿下9勝2敗，防禦率1.49。今年蔣銲與兄弟交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.19。在台灣大賽G1，蔣銲先發8局無失分，僅被敲2安，送出6次三振、2次保送，奪下G1勝投。
🟡羅戈本季出賽25場，拿下12勝9敗，防禦率3.33。今年羅戈與龍隊交手5場，拿下3勝，對戰防禦率1.16。在台灣大賽G3，羅戈先發6局無失分，僅被敲1安，送出8次三振、4次保送，但未打線奧援，最終無關勝敗。
⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析
🚩颱風攪局讓兄弟獲「回血」機會：受到薔琵颱風影響，台北連續2天停班停課，台灣大賽G5也被迫因雨延賽2天，這也讓前4戰頻繁出賽的兄弟投手群獲得喘息機會。尤其是洋投勝騎士、菲力士在G4登板後援，因連2天延賽，從休息1天變成3天，羅戈更是從休息2天變成4天，可能會成為影響戰局的關鍵。
🚩3勝2敗與2勝3敗奪冠率：前4戰打完，龍隊3勝1敗、兄弟1勝3敗，若G5由兄弟獲勝，戰績將變成龍隊3勝2敗、兄弟2勝3敗。回顧過去台灣大賽，共有18次3勝2敗紀錄，其中12次順利封王，奪冠機率66.7%，2勝3敗逆襲奪冠機率為33.3%。
🚩羅戈「投1休4」能否穩定發揮：羅戈在G3先發6局無失分，但未獲得打線奧援，最終無關勝敗。拜颱風所賜，兄弟獲得2天喘息日，羅戈也從休息2天變成4天，今年羅戈在例行賽僅有過1次「投1休4」，在7月8日面對統一獅，內容不太理想，主投6局失5分，最終吞敗。
🚩兄弟如何突破蔣銲：即便颱風讓兄弟投手群獲得「回血」，但打線能否突破蔣銲的投球仍是續命關鍵，G1僅王威晨、詹子賢有敲安，其餘打者都被封鎖。攤開兄弟32人名單，許庭綸本季與蔣銲交手6打席敲出2安，另外選到1次保送，對戰打擊率4成，在台灣大賽前4戰僅獲得1個打席，兄弟教練團是否會考慮變陣，讓許庭綸上場試試？
⚾味全龍vs中信兄弟陣容
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月17日
|17：05
|中信兄弟 0：3 味全龍
|大巨蛋
|G2
|10月18日
|17：05
|中信兄弟 1：3 味全龍
|大巨蛋
|G3
|10月20日
|18：35
|味全龍 6：0 中信兄弟
|大巨蛋
|G4
|10月21日
|18：35
|味全龍 4：5 中信兄弟
|大巨蛋
|G5
|10月25日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G6
|10月26日
|15：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G7
|10月27日
|18：35
|中信兄弟 VS 味全龍
|未定
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|備註
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|台灣大賽
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|止步季後挑戰賽
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|淘汰
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|淘汰
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|台灣大賽
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|淘汰
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月25日17：05
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：蔣銲 vs 羅戈
🟡蔣銲本季出賽21場，拿下9勝2敗，防禦率1.49。今年蔣銲與兄弟交手6場，拿下2勝，對戰防禦率2.19。在台灣大賽G1，蔣銲先發8局無失分，僅被敲2安，送出6次三振、2次保送，奪下G1勝投。
🟡羅戈本季出賽25場，拿下12勝9敗，防禦率3.33。今年羅戈與龍隊交手5場，拿下3勝，對戰防禦率1.16。在台灣大賽G3，羅戈先發6局無失分，僅被敲1安，送出8次三振、4次保送，但未打線奧援，最終無關勝敗。
🚩颱風攪局讓兄弟獲「回血」機會：受到薔琵颱風影響，台北連續2天停班停課，台灣大賽G5也被迫因雨延賽2天，這也讓前4戰頻繁出賽的兄弟投手群獲得喘息機會。尤其是洋投勝騎士、菲力士在G4登板後援，因連2天延賽，從休息1天變成3天，羅戈更是從休息2天變成4天，可能會成為影響戰局的關鍵。
🚩3勝2敗與2勝3敗奪冠率：前4戰打完，龍隊3勝1敗、兄弟1勝3敗，若G5由兄弟獲勝，戰績將變成龍隊3勝2敗、兄弟2勝3敗。回顧過去台灣大賽，共有18次3勝2敗紀錄，其中12次順利封王，奪冠機率66.7%，2勝3敗逆襲奪冠機率為33.3%。
🚩羅戈「投1休4」能否穩定發揮：羅戈在G3先發6局無失分，但未獲得打線奧援，最終無關勝敗。拜颱風所賜，兄弟獲得2天喘息日，羅戈也從休息2天變成4天，今年羅戈在例行賽僅有過1次「投1休4」，在7月8日面對統一獅，內容不太理想，主投6局失5分，最終吞敗。
🚩兄弟如何突破蔣銲：即便颱風讓兄弟投手群獲得「回血」，但打線能否突破蔣銲的投球仍是續命關鍵，G1僅王威晨、詹子賢有敲安，其餘打者都被封鎖。攤開兄弟32人名單，許庭綸本季與蔣銲交手6打席敲出2安，另外選到1次保送，對戰打擊率4成，在台灣大賽前4戰僅獲得1個打席，兄弟教練團是否會考慮變陣，讓許庭綸上場試試？
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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