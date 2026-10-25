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📍羅戈「投1休4」vs「休息5天以上」數據對照

比較項目 投1休4 休息5天以上 場次 7場 68場 戰績 3勝1敗 29勝19敗 防禦率 3.10 2.41 被打擊率 2成70 2成33 WHIP 1.2 1.11 三振率 9.74 7.59 保送率 1.77 2.17 場均局數、用球數 5.2局、88.6球 6.1局、94.3球

中華職棒37年台灣大賽G5經過2天延賽，今（25）日將在臺北大巨蛋恢復進行，獲得2天「回血日」的中信兄弟，推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）「投1休4」先發。羅戈生涯在例行賽共有7次「投1休4」，繳出3勝1敗佳績，雖然防禦率、被打擊率略有上升，但K/9值與保送率皆大幅進化。數據顯示，羅戈在「投1休4」時，投球策略更直接且具侵略性，雖然壓制力些許下滑，但依然具備優異的吃局數能力；加上生涯對戰味全龍防禦率僅1.64，羅戈依舊握有對戰優勢。羅戈在今年台灣大賽G3對龍隊主投6局無失分，僅被敲出1支安打，另外送出8次三振、4次四壞球保送，無奈未獲打線奧援無關勝敗，兄弟最終吞下3連敗。面臨「背水一戰」的兄弟，在G4延長賽以5：4氣走龍隊，成功將戰線延長至G5；加上薔琵颱風發威，硬是讓台灣大賽連續2天延賽，兄弟投手群獲得寶貴的喘息空間，讓王牌洋投羅戈得以在符合常態節奏的「投1休4」下登板出賽。攤開羅戈來台3年的投球數據，生涯在例行賽76場出賽中僅有7次「投1休4」，繳出3勝1敗、3場無關勝敗的成績，共投40.2局失掉14分責失分，防禦率3.10，送出44次三振、8次四壞球保送。在7場比賽中，有多達5場投滿6局，展現出在短天數休息下依然具備極佳的續航力與好球率。比較羅戈「投1休4」與休息5天以上的投球內容，在「投1休4」的情況下，羅戈被打擊率為2成70、防禦率3.10；休息5天以上時則是2成33、防禦率2.41。雖然被安打率略微增加，但防禦率依然維持在3出頭的水準，並未出現崩盤現象。此外，羅戈在休息5天以上時的K/9值為7.59，但在「投1休4」時飆升至9.74，保送率（BB/9）更從2.17下降至1.77。從數據解讀，羅戈在體能未完全滿血的情況下，投球策略通常更為大膽且具侵略性，減少無謂的試探球；雖然因此增加被擊中球形成安打的機率，但同時有效壓低了保送次數，精簡用球數而延長投球局數。在羅戈這7場「投1休4」的先發中，平均單場用球數為88.6球（平常為94.3球），教練團普遍會在90球上下啟動牛棚，不過羅戈依舊有5場至少吃滿6局，具備十足的吃局能力。羅戈本季對龍隊先發5場，主投31局僅失4分自責分，對戰防禦率是驚人的1.16；生涯交手17場更投了109.2局，自責分僅20分，生涯對戰防禦率低至1.64。即便他在短休息下的被打擊率微幅提高至2成70左右，但從壓倒性的生涯對戰數據來看，羅戈今日登板依然佔據優勢。