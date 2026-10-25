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📍台灣大賽史上「隔1場先發」與「連續2場先發」投手名單

年度 投手 出賽場次 間隔 前場局數 後場局數 休息天數 1991 黃平洋 G4→G6 隔1場 14局（敗） 9局（勝） 2天 2000 楓康 G1→G3 隔1場 5局（敗） 3.2局（敗） 2天 2000 勇壯 G2→G4 隔1場 7局（勝） 8局（敗） 2天 2000 柏格 G5→G7 隔1場 7局（敗） 8局（勝） 2天 2008 丹尼 G3→G4 連2場 1.1局（無） 2局（敗） 0天 2025 威能帝 G2→G4 隔1場 7局（勝） 6局（無） 6天 2026 羅戈 G3→G5 隔1場 6局（無） - 4天

中華職棒37年台灣大賽G5因薔琵颱風影響導致連續2天延賽，今（25）日將在臺北大巨蛋恢復進行。獲得2天「回血日」的中信兄弟，推出曾在G3掛帥的王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，意外寫下台灣大賽史上第7次「連續或僅隔1場再度先發」的罕見紀錄。回顧歷年台灣大賽，2008年兄弟象洋投丹尼（Danny Core）連續在G3、G4先發，成為台灣大賽史上唯一連2場先發的投手；而去年的威能帝（Pedro Fernández）與今年的羅戈，則都是受天候因素影響，意外成為這項極端紀錄的一員。過往在短期且高張力的台灣大賽中，先發投手採取「G1-G4-G7」的特攻模式已屬常態，通常以「隔2場出賽（投一休三）」為基準。而「連續2場先發」或「中間僅隔1場再度掛帥」的極端調度，在過去台灣大賽逾370人次的先發登板中，僅出現過6次。在台灣大賽歷史上，僅出現過1次「完全不休息、連續2場先發」的奇景。2008年台灣大賽，兄弟象洋投丹尼在G3對統一7-ELEVEn獅先發，不料僅投1.1局就因對莊景賀投出頭部觸身球遭到勒令退場，所幸接替的投手發揮穩健，兄弟最終贏球。由於丹尼在G3僅投了37球，兄弟總教練王光輝決定再讓丹尼繼續扛下G4先發，成為台灣大賽史上首位連2場先發的投手；但這項奇兵策略並未奏效，丹尼僅投2局就失4分，最終吞下敗投。至於「投1休1場」的經典調度，則非2000年台灣大賽興農牛莫屬。當時牛隊前4戰完全不見本土先發，洋投楓康（Mark Kiefer）扛下G1、G3先發，勇壯（Osvaldo Martínez）則扛G2、G4先發，兩人在短短5天內雙雙達成「投1場、休1場、再先發」的壯舉。不過楓康在G3僅投3.2局失7分吞敗；勇壯則在G4燃燒102球力投8局，最終以1：2惜敗獅隊。該年獅隊洋投柏格（John Burgos）也在投完G5後，僅休1場便在關鍵G7再度先發，力投8局奪下封王勝投。此外，1991年台灣大賽同樣瘋狂。味全龍「金臂人」黃平洋在G4對獅隊完投14局、燃燒182球吞下完投敗後，僅休息2天，又在G6登板先發，並繳出9局完封勝，短短4天內史詩級力投312球。最後則是因天氣因素產生的「假隔場、真回血」巧合。2025年台灣大賽，樂天桃猿王牌威能帝在G2奪勝後，隔場於G4再度掛帥；雖然表面上僅隔1場，但中間因雨勢連日順延，威能帝足足休息了6天，帶著滿血狀態在G4對兄弟狂飆10次三振。今年台灣大賽也出現了類似的命運安排。10月21日G4打完後，薔琵颱風導致G5順延2天，讓10月20日G3先發力投102球的羅戈，實質獲得了4天充沛休息時間。雖然在賽程編排上依然是「僅隔1場」，但狀態卻是標準的「投1休4」。拜颱風所賜，羅戈意外成為台灣大賽37年來，首位「投完G3、隔場接續扛G5先發」的歷史第一人。