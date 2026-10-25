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小孟老師分析今（25）日12星座運勢。牡羊座：工作：弄清事實真相感情：輕鬆共進晚餐財運：花小錢買享受幸運色：咖啡色貴人：天蠍小人：牡羊金牛座：工作：增強預測能力感情：今日適合求婚財運：購買低估資產幸運色：粉紅色貴人：雙子小人：魔羯雙子座：工作：得到上級信任感情：兩人方向不一財運：實現抓住機遇幸運色：白色貴人：牡羊小人：天秤巨蟹座：工作：新的工作環境感情：甜蜜中的承諾財運：平穩持續賺錢幸運色：卡其色貴人：魔羯小人：水瓶獅子座：工作：成功解決危機感情：伴侶順從著你財運：得到財務補助幸運色：白色貴人：獅子小人：天蠍處女座：工作：細心謹慎處理感情：走出危機時刻財運：加強投資監管幸運色：黃色貴人：射手小人：巨蟹天秤座：工作：不怕困難挑戰感情：靠近心儀對象財運：建立財務管控幸運色：紅色貴人：水瓶小人：雙魚天蠍座：工作：職場挖到商機感情：忙碌帶來快樂財運：金錢收支平衡幸運色：灰色貴人：雙魚小人：金牛射手座：工作：得到新的客戶感情：相互支持依賴財運：加班多財富多幸運色：灰色貴人：金牛小人：處女魔羯座：工作：好的學習能力感情：彼此情感糾結財運：暫時先別進場幸運色：大紅色貴人：巨蟹小人：射手水瓶座：工作：領導能力提升感情：適合約心上人財運：有效減少稅負幸運色：淡藍色貴人：天秤小人：雙子雙魚座：工作：具有分析能力感情：感情激情升溫財運：保持財務彈性幸運色：紅色貴人：處女小人：獅子