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香港前主播譚詩雅擁有亮眼外型，過去播報新聞時獲得不少粉絲，今年3月她宣布正式離開TVB電視台，後續動向掀起關注。近日她在社群公開，剛入行其實差點被演藝圈高層潛規則，對方告訴她想要演電影女主角就當場脫褲子等超不合理要求，雖然她直接拒絕，但還是難過到在街頭痛哭。譚詩雅回憶大學剛畢業時，她是個對演藝圈還抱有滿滿熱忱的新鮮人，一次到一間娛樂公司參加電影試鏡時，公司高層直接告訴自己「想演女主角就要接受潛規則」，不只要她脫褲子，還暗示能不能得到角色，在於她願意為此付出多少。更讓她不能接受的是，對方還拿自己過去的情商來做文章，「反正妳被男人騙過，知道跟誰做都一樣。」還舉例了知名童星，告訴譚詩雅大家都是這樣過來的。面對這些超不合理要求，譚詩雅原地拒絕了，想不到居然被說「今天妳走出這道門，以後就沒妳機會了。」她表示，那時自己強忍眼淚離開公司，不過才走到門口就崩潰大哭，邊哭邊打電話跟朋友訴苦。隨著近日香港女星袁澧林公開自己被性騷擾的經驗，譚詩雅也決定公開這段往事，「任何行業的女星都不該這樣被對待，不只是難過還有憤怒，雖然不想提起，但是不該沉默了。」