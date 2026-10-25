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巴黎500名蒙面人士與警衝突 全國近千人被捕

7萬警力戒備！巴黎宛如封城 羅浮宮、奧賽美術館關閉

從學生抗議延燒全國 示威潮蔓延比利時、義大利

極左、極右對立升溫 示威者批政府過度鎮壓

法國連續第二個週末爆發大規模反政府示威，抗議生活成本高漲、貧富差距擴大及公共服務問題。據統計，24日全國約有41萬人走上街頭，工會則宣稱參與人數接近80萬人。儘管多數遊行和平進行，但巴黎、馬賽等多座城市入夜後仍爆發警民衝突，警方動用催淚瓦斯及水砲驅散人群。當局表示，截至當晚已有近千人遭逮捕，預料人數還會增加。綜合路透社、法新社報導，法國24日再度掀起全國性示威浪潮，抗議者要求政府正視物價上漲、社會不平等及公共服務問題。法國內政部指出，當天全國共有41萬人參與示威，其中巴黎約11萬人，較17日全國55萬人的規模略為減少。不過，主辦工會估計，全國參與人數接近80萬人，巴黎則有約25萬人。巴黎主要遊行原本大致和平，但活動結束後，約500名蒙面青年與警方爆發衝突，部分人士向警察投擲物品，鎮暴警察隨即使用催淚瓦斯及水砲驅散人群。巴黎警方表示，遊行隊伍已在文森大道（Cours de Vincennes）一帶完全驅散，並出動憲兵直升機支援地面警力，搜尋可能仍聚集的滋事群眾。法國第二大城馬賽也傳出暴力事件，部分青年焚燒垃圾桶封鎖道路，並向維安人員投擲石塊及瓶罐。警方表示，當地數家商店遭到洗劫，包括兩間珠寶店。此外，里昂、波爾多、格勒諾布爾、雷恩、南特、土魯斯及尼斯等城市，也陸續傳出衝突。法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，截至24日晚間7時左右，警方已逮捕近1000人，預計數字還會明顯增加。相較之下，前一週同一時間約有385人遭逮捕。他指控部分極左派激進人士及犯罪團體刻意脫離主要遊行隊伍，尋求製造暴力衝突。不過，努涅斯也指出，這次暴力事件的嚴重程度低於前一週。由於17日示威曾演變成大規模搶劫與破壞事件，法國政府24日部署約7萬名警察及憲兵，比前一週增加1萬人，試圖防止暴力重演。巴黎市中心也進入高度戒備狀態，許多商家提前以木板封住店面，超過20座地鐵站暫停營運，香榭麗舍大道更有軍人巡邏。包括羅浮宮、奧賽美術館及巴黎歌劇院等知名文化景點，也因安全考量暫停開放，讓不少觀光客行程受到影響。一名來自美國紐奧良的遊客無奈表示，許多地方都被木板封住，讓他們不知道還能去哪裡。巴黎一間精品店經理則表示，由於街上幾乎沒有顧客，繼續營業也沒有太大意義。這波示威最初源於上個月巴黎郊區學生不滿校園環境，隨後逐漸擴大為反對政府經濟政策、生活成本上升及社會不平等的全國性抗議。示威浪潮如今也蔓延至其他歐洲國家。比利時首都布魯塞爾24日爆發反政府示威，警方與抗議者發生衝突，並動用催淚瓦斯及胡椒噴霧；義大利多座城市及阿爾巴尼亞同樣出現抗議活動。法國極左派政黨「不屈法國」（France Unbowed）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）參與巴黎遊行時表示，只要總統馬克宏未正視社會不滿，示威就可能每週持續上演。他警告，馬克宏仍有時間作出讓步，否則最終恐面臨更大的政治壓力。除了經濟議題，法國政治對立也持續加劇。極右派政黨「國民聯盟」（National Rally）24日在奧爾良舉行黨代表大會，當地則出現反對極右派的和平示威。努涅斯指出，尼斯與蒙佩利爾也有極右派人士試圖與左派團體發生衝突，增加維安難度。部分示威者則批評政府過度動用警力。22歲藝術系學生克拉拉（Clara Lebbadi）表示，政府似乎更在意遭到破壞的商店，卻忽略長期因生活成本上升而陷入困境的民眾。她坦言，自己與朋友原本因擔心暴力衝突而猶豫是否參加遊行，但最後仍決定走上街頭，希望表達反對過度鎮壓的立場。