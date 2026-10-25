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NBA金州勇士24歲新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Dončić）的口水戰持續延燒！兩人在新賽季開幕戰互噴垃圾話，唐西奇當場嘲諷對方「你都24歲了還是菜鳥，冷靜點」，沒想到倫德伯格完全不服輸，24日賽後再度回嗆：「他又不是麥可喬丹（Michael Jordan）！」對於外界質疑他年紀偏大才進入NBA，倫德伯格則驕傲表示，自己已經讓母親搬到加州生活，正在享受夢想成真的時刻。事情起因於勇士與湖人的開幕戰，當時勇士以105：127不敵湖人，但倫德伯格多次主動防守唐西奇，雙方也不斷發生言語衝突。其中一段影片在社群媒體瘋傳，唐西奇對著倫德伯格說：「兄弟，你都24歲了，還是個菜鳥，冷靜點。」倫德伯格賽後不僅批評唐西奇整場不斷向裁判抱怨，甚至表示自己已經對這名湖人球星失去尊重，還坦言曾當面告訴對方「你打得很爛」。面對外界批評他不應挑釁超級球星，倫德伯格在勇士以108：111不敵灰熊後，再次表明立場。「他想說什麼就說什麼，我也會說我想說的。我不怕跟任何人講話，他又不是麥可喬丹，拜託！」倫德伯格強調，雙方只是享受比賽中的垃圾話，但也坦承自己先前接受媒體訪問時，確實有些話說得太過火。相較於回嗆唐西奇，倫德伯格對自己「24歲菜鳥」身分的回應，更展現他一路走來的心境。「24歲的菜鳥又怎樣？我24歲就在NBA，擁有世界上最棒的工作。」倫德伯格表示，自己剛剛把母親接到加州生活，如今正過著夢寐以求的人生。倫德伯格的籃球之路並非傳統的天才新秀模式，他先在美國兩年制社區大學打球，隨後轉往阿拉巴馬大學伯明罕分校（UAB），最後加盟密西根大學，幫助球隊奪下2026年NCAA全國冠軍。經過多年大學籃球歷練，倫德伯格才在2026年NBA選秀以第11順位加入勇士，因此他並不認為年紀較大是需要感到羞愧的事情。儘管倫德伯格的言論引發爭議，勇士教練柯爾（Steve Kerr）卻公開表示，他很欣賞這名新秀敢於挑戰球星的態度。柯爾透露，柯瑞（Stephen Curry）也相當喜歡倫德伯格展現的競爭精神，但提醒他：「現在你得拿出表現來證明自己。」柯爾指出，真正的證明方式不是繼續與唐西奇爭論，而是下次交手時保持專注，不要再次受到對手挑釁影響。「我喜歡他的競爭心態，但這一切還是必須對球隊有幫助。」柯爾強調，倫德伯格先前的言論已經過度聚焦個人對決，畢竟勇士開幕戰失掉127分，真正需要檢討的是全隊防守，而非單獨強調他對唐西奇守得多好。勇士老將格林（Draymond Green）同樣在個人Podcast公開力挺倫德伯格，認為願意與超級球星正面競爭的新秀值得尊重，不能只因為資歷較淺，就要求他在場上保持沉默。