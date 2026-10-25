薔琵颱風逐漸遠離，各地雨勢趨緩並迎來短暫回溫，不過接下來將有兩波東北季風接力報到！中央氣象署表示，第一波東北季風於周二（27日）率先南下，北部、東北部天氣將明顯轉涼濕冷，最低溫下探20度。第30號颱風「煙花」雖已生成並預估持續增強，但距離台灣遙遠，目前對台灣無直接影響。
連假終迎好天氣！今雲多涼爽、降雨局部偏小
薔琵颱風遠離，氣象粉專「天氣即時預報」分享，今（25）日是雲多涼爽的一天，從衛星雲圖可看出薔琵雖仍維持颱風的樣貌，但強度已減弱至輕颱下限，即將變為溫帶氣旋。
「天氣即時預報」指出，台灣上空則有颱風殘留下來的雲系，配合微弱涼空氣，今（25）日將是雲多、涼爽的一天；若有降雨，也屬於局部、偏小，多數地區是多雲。「今天，會是一個天氣很舒服的日子，大家可以好好享受。」
中央氣象署：各地降雨趨緩、東半部短暫陣雨
中央氣象署指出，今（25）日各地降雨明顯趨緩，白天北部及宜蘭地區氣溫稍有回升，高溫約27至30度，中南部高溫可達30至32度，各地低溫則落在22至25度之間。
降雨雨區方面，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其中花東地區需防範局部較大雨勢；北部地區為局部短暫陣雨後轉多雲，中南部地區為多雲到晴，南部山區午後則需注意局部較大雨勢。
兩波東北季風接力！開工日、未來一周天氣速看
周一（26日）：東半部地區與恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區轉為零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地高溫維持在28至32度。
第一波東北季風（周二至周三）：周二（27日）東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，影響持續至周三（28日）。桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。北部、宜蘭及金馬地區低溫預測將下探20至23度，北部與宜花高溫約24至29度。
周四至周五氣溫回升：周四（29日）東北季風減弱，氣溫回升，至周五（30日）各地大多為多雲到晴，基隆北海岸與東半部有局部短暫雨。
第二波東北季風（周六）：周六（31日）起第二波東北季風再度增強，北部及東北部天氣再度轉涼，桃園以北及東北部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
輕度颱風「煙花」距離遙遠！對台灣無直接影響
中央氣象署說明，第30號輕度颱風「煙花」（國際命名IN-FA）目前距離台灣約5000公里，對台灣天氣並無直接影響。雖然煙花颱風強度逐漸增強，周日（25日）可達中度颱風，巔峰甚至可達強烈颱風，但後期預估沿高壓邊緣通過關島後轉向東北，靠近台灣與日本的機率極低。
資料來源：中央氣象署、天氣即時預報
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薔琵颱風遠離，氣象粉專「天氣即時預報」分享，今（25）日是雲多涼爽的一天，從衛星雲圖可看出薔琵雖仍維持颱風的樣貌，但強度已減弱至輕颱下限，即將變為溫帶氣旋。
「天氣即時預報」指出，台灣上空則有颱風殘留下來的雲系，配合微弱涼空氣，今（25）日將是雲多、涼爽的一天；若有降雨，也屬於局部、偏小，多數地區是多雲。「今天，會是一個天氣很舒服的日子，大家可以好好享受。」
中央氣象署指出，今（25）日各地降雨明顯趨緩，白天北部及宜蘭地區氣溫稍有回升，高溫約27至30度，中南部高溫可達30至32度，各地低溫則落在22至25度之間。
降雨雨區方面，東半部地區仍有局部短暫陣雨，其中花東地區需防範局部較大雨勢；北部地區為局部短暫陣雨後轉多雲，中南部地區為多雲到晴，南部山區午後則需注意局部較大雨勢。
周一（26日）：東半部地區與恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區轉為零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地高溫維持在28至32度。
第一波東北季風（周二至周三）：周二（27日）東北季風增強，北部及東北部天氣明顯轉涼，影響持續至周三（28日）。桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。北部、宜蘭及金馬地區低溫預測將下探20至23度，北部與宜花高溫約24至29度。
周四至周五氣溫回升：周四（29日）東北季風減弱，氣溫回升，至周五（30日）各地大多為多雲到晴，基隆北海岸與東半部有局部短暫雨。
第二波東北季風（周六）：周六（31日）起第二波東北季風再度增強，北部及東北部天氣再度轉涼，桃園以北及東北部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
中央氣象署說明，第30號輕度颱風「煙花」（國際命名IN-FA）目前距離台灣約5000公里，對台灣天氣並無直接影響。雖然煙花颱風強度逐漸增強，周日（25日）可達中度颱風，巔峰甚至可達強烈颱風，但後期預估沿高壓邊緣通過關島後轉向東北，靠近台灣與日本的機率極低。