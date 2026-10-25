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▲迪麗熱巴紅毯巧思登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲劉亦菲撐著黑傘出場。（圖／翻攝自微博）

中國女星迪麗熱巴23日出席VOGUE時尚之力盛會，擔任第一位踏上紅毯的開場嘉賓，只見她一席名牌秋冬高定，全部鑲著手工碎鑽，長袖在雨中還有流光效果，而最吸睛的是她口中竟咬著一隻蝴蝶，走到一半蝴蝶飛走的畫面，美到讓她被封為「毯神」，而當晚下大雨，迪麗熱巴毫不畏懼，反而張開雙手擁抱大雨，將自己融合在大自然中，「迪麗熱巴毯神」話題在微博掀近8億次閱讀量。迪麗熱巴在VOGUE的活動中擔任開場嘉賓，她的五官本就深邃，除了禮服的襯托之外，嘴上叼著一隻蝴蝶，加上眼神和整個人的氛圍感，讓她像極了童話故事中的女神。尤其走到一半，因為風雨實在太大，看得出她在過程中多次用手想扶住蝴蝶，但仍不敵強風，迪麗熱巴順勢張嘴讓蝴蝶「飛走」，成為封神名場面，也讓「毯神」話題登上微博熱搜，掀近8億次閱讀量。紅毯第一人就創造了高話題，後續出場的明星若一不小心就會顯得相形失色，尤其壓軸和開場一樣重要，擔任壓軸嘉賓的劉亦菲，以一套橘色露肩馬甲，沾滿了羽毛的造型如金色的鳳凰，不過劉亦菲撐著黑傘出場，氣勢就先輸一半了。