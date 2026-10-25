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▲ahamo的LOGO跟HAHABABY新款LOGO長得相當相似。（圖／翻攝自ahamo官網）

二伯創立的服飾品牌HAHABABY，7月時才因為衣服雷設計跟日牌雷同，其中包括SOU・SOU等大牌，為此官方下架道歉，想不到風波才沒過多久，又被網友抓包撞款REPIPI ARMARIO，就連9月新推出的LOGO都神似日本電信商「ahamo」，成為討論焦點。不只服飾設計被質疑，HAHABABY在9月時正式推出「HAHABABY 2.0」，透露品牌內部重整，未來將帶給消費者全新的體驗，同時也公開全新LOGO設計。然而這個新LOGO卻被網友認為撞款日本電信DOCOMO旗下品牌「ahamo」，尤其是中間的「aha」字樣，他們同時都有著微笑下括號，字體也相當接近。不過有部分網友認為這有些無限上綱了，實際上並沒有那麼相似。ahamo是DOCOMO推出的「格安電信」品牌，讓用戶用便宜的價格就可以盡情使用網路，在日本沒有「網路吃到飽」的社會，他們推出的「100G流量方案」受到不少青睞。不只是品牌LOGO，他們推出的10月新品也被指控跟日牌「repipi armario」衣服設計一模一樣。面對外界質疑，HAHABABY昨日在IG回應，表示近期被討論的衣服並非十月新品，而是跟台灣藝術家的合作商品，並稱尊重網路上的各種聲音，希望大家不要被隨便帶風向。