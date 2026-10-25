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密集造勢喊到燒聲 川普：我不是替自己選舉

共和黨面臨國會保衛戰 民主黨盼奪回控制權

川普力挺佛州共和黨候選人 呼籲支持者儘速投票

選前再談伊朗戰爭 川普不排除進一步軍事行動

美國期中選舉將於11月3日登場，總統川普（Donald Trump）24日偕同第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），在佛羅里達州西棕櫚灘提前投票。面對共和黨可能失去國會控制權的壓力，川普近期密集奔走各州替黨內候選人造勢，甚至因頻繁演說而聲音沙啞。他坦言，這樣的競選行程相當吃力，但仍相信自己的助選能為共和黨帶來優勢。綜合《紐約郵報》、美聯社等外媒報導，川普24日與梅蘭妮亞一同前往棕櫚灘郡選務辦公室投票，隨後準備前往喬治亞州參加共和黨造勢活動。被問到是否將所有選票都投給共和黨候選人時，川普回答：「當然是。」川普近期積極為共和黨候選人站台，行程遍及多個關鍵州。他在投票後接受媒體訪問時聲音明顯沙啞，坦言頻繁造勢已對聲帶造成負擔。「這對聲音是一種負擔，你知道，我所做的事情並不尋常。」川普表示，這次並不是為自己競選，而是替其他共和黨候選人拉票，其中有些人甚至與他並不熟識。川普也指出，執政黨通常在期中選舉面臨不利局面，但他強調，歷任總統沒有人像自己一樣積極投入輔選，相信仍有機會改變選情。即使返回佛羅里達州海湖莊園短暫停留，川普也表示自己忙到沒有心情打高爾夫球，只與幾名職業球員練習揮桿。此次期中選舉將改選聯邦眾議院全部席次，以及部分參議院席次，選舉結果將直接影響川普剩餘兩年的施政空間。目前部分民調與選情分析顯示，共和黨可能失去眾議院控制權，參議院選情也受到關注。若民主黨成功掌握國會其中一院，川普未來推動立法議程恐面臨更多阻力，政府官員與白宮幕僚也可能受到更嚴格的國會監督。民主黨人已表態，希望調查川普重返白宮後，透過家族企業進行的商業活動，以及部分親信涉及的交易。不過，川普對自身支持度仍抱持信心。面對部分民調顯示施政滿意度降至38%或更低，他表示不相信相關數字，並宣稱若自己有需要，仍有能力取得更高支持。佛羅里達州也是這次期中選舉的重要戰場之一。在參議院選舉方面，現任共和黨參議員穆迪（Ashley Moody）將對決民主黨州議員尼克森（Angie Nixon），爭取完成現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）留下的參議員任期。州長選舉則由川普支持的共和黨聯邦眾議員唐納茲（Byron Donalds），對上轉投民主黨的前共和黨眾議員喬利（David Jolly），角逐即將任期屆滿的現任州長德桑提斯（Ron DeSantis）所留下的職位。川普近日也持續透過自家社群平台Truth Social催票，呼籲支持者無論透過郵寄選票或親自前往投票所，都應儘速完成投票，並支持各級選舉的共和黨候選人。值得注意的是，川普長期批評郵寄投票可能涉及舞弊，但他過去也曾使用郵寄投票。此次則選擇親自前往投票所投票。除了選舉議題，川普24日也被問及美國與伊朗的戰爭局勢。他表示，不排除進一步採取軍事行動，但也認為雙方仍有可能達成協議。川普稱：「我可能必須把事情徹底解決，也可能他們會達成協議，我還不確定。」隨著期中選舉進入最後倒數，川普正試圖透過密集造勢鞏固共和黨選情，而國會控制權最終是否易手，也將成為影響其後續施政的重要關鍵。