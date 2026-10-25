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▲釀酒人菜鳥韓德森（Logan Henderson）將在世界大賽G2先發，本季例行賽繳出11勝3敗、防禦率2.47的成績。（圖／美聯社／達志影像）

▲釀酒人外野手喬里奧（Jackson Chourio）雖然季後賽打擊率僅.205，卻在世界大賽G1敲出關鍵保險分安打，成為球隊3：2贏球的重要功臣。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽首戰，密爾瓦基釀酒人以3：2險勝坦帕灣光芒，取得系列賽1勝0敗領先。雙方將於台灣時間今（25）日上午8時進行第2戰，光芒推出王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen），對決釀酒人菜鳥韓德森（Logan Henderson）。MLB官網提出G2三大觀察重點，包括光芒首戰保留王牌的調度能否奏效、韓德森如何應對世界大賽壓力，以及喬里奧（Jackson Chourio）能否再次成為勝負關鍵。光芒總教練凱許（Kevin Cash）選擇讓拉斯穆森多休息一天，首戰改派馬丁尼茲（Nick Martinez）先發，原本希望先搶下G1，再由王牌爭取系列賽2連勝，沒想到馬丁尼茲首局失掉2分，光芒最終以一分之差落敗。如今拉斯穆森必須背負扳平系列賽的壓力。他本季例行賽防禦率2.67，季後賽21局僅失3分自責分、防禦率1.29，狀態相當出色。若光芒G2再敗，將以0勝2敗落後回到主場，凱許當初未讓王牌在G1登板的決策，也勢必受到更多檢視。釀酒人G2推出新秀韓德森，這名右投今年例行賽拿下11勝3敗、防禦率2.47，季後賽2場先發合計9局僅失3分自責分，球隊兩戰全部獲勝。菜鳥挑戰世界大賽並非罕見。根據MLB官網統計，2018年至2025年間，共有12名新秀投手在世界大賽擔任先發，合計15場先發、防禦率3.30。釀酒人外野手喬里奧今年季後賽打擊率僅.205、上壘率.238，整體表現並不突出，卻總能在重要時刻敲出關鍵一擊。他先前在國聯分區系列賽對教士敲出追平全壘打、再見安打，國聯冠軍賽也曾從道奇投手史奈爾（Blake Snell）手中轟出首打席全壘打。世界大賽G1，喬里奧又在7局敲出帶有1分打點的安打，幫助釀酒人擴大領先至3：1。由於光芒9局追回1分，這支安打最終成為勝負分水嶺。如果喬里奧能延續關鍵時刻的打擊表現，將有助於釀酒人在主場取得2勝0敗優勢；反之，光芒則必須仰賴拉斯穆森壓制釀酒人打線，力拚扳平系列賽。