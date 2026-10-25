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達拉斯獨行俠隊才剛拿下新賽季首勝，卻立刻面臨兩大核心的因傷缺席的考驗。獨行俠球團今（24）日宣布，上季新人王、19歲當家新星弗拉格（Cooper Flagg）經MRI檢查後，確認為左肩輕微扭傷。傷勢分析師史托斯（Jeff Stotts）指出，弗拉格此傷勢極可能為肩鎖關節（AC）扭傷，預估需休養約12天。此外，明星後衛厄文（Kyrie Irving）也因左膝手術後的出賽時間管理，被列入出戰成疑名單，獨行俠明日主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊恐面臨雙核缺陣的劣勢。弗拉格是在前一場對陣印第安納溜馬隊的第二節末段受傷。當時他發動快攻試圖扣籃，遭溜馬前鋒內史密斯（Aaron Nesmith）從後方拉拽導致失去平衡，重重摔落、撞到左肩。這記犯規引發兩隊爆發衝突，內史密斯隨後被判一級惡意犯規。弗拉格咬牙完成罰球後退場，退場前僅出賽17分鐘即高效貢獻14分、5籃板、6助攻。獨行俠官方公關帳號發表聲明表示：「弗拉格經MRI檢查顯示為左肩輕微扭傷，將缺席今晚對陣馬刺的比賽，並於下週接受進一步評估。」針對這項檢查結果，運動醫學專家薩特勒醫師（Dr. Brian Sutterer）分析指出，弗拉格在受傷後仍能順利完成罰球與手臂移動，代表情況並非最糟糕的結構性大傷。傷勢分析師史托斯（Jeff Stotts）依據受傷機制與肢體反應判斷，該傷勢屬於肩鎖關節（AC）扭傷，NBA 過去類似輕微關節扭傷的平均休養時間約為12天、影響約4到5場賽事。除了弗拉格確定缺席，當家後衛厄文的身體狀況也讓教練團不敢大意。現年34歲的歐文在2025年3月曾遭遇左膝十字韌帶（ACL）撕裂的大傷並休養長達19個月，本季剛傷癒復出。在上場對陣溜馬的比賽中，厄文僅上場25分鐘就飆進5記三分球攻下24分。面對本季首次的「背靠背」賽程，考慮到左膝的健康維護與時間限制，資深內線記者史坦（Marc Stein）透露，歐文明日對陣馬刺被標註為「出戰成疑」，球團正慎重評估是否讓他連續兩日登場。若厄文最終決定輪休，總教練梅伊（Dusty May）將不得不以殘陣應對由文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺隊。文班亞馬前一場對火箭狂砍25分、13籃板，禁區宰制力驚人。在兩大核心可能同時缺席的情況下，獨行俠上一場砍下20分13籃板的華盛頓（P.J. Washington）、射手克里斯蒂（Max Christie）與前鋒馬歇爾（Naji Marshall）必須在進攻端承擔更多責任，否則主場開幕戰恐遭馬刺翻盤。