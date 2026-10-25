第61屆節目類金鐘獎今（23）日晚間正式登場，本次典禮由陳漢典獨挑大梁，更以「脫胎換骨、洗心革面」八字預告自己的表現，除了頒獎環節，活動中可不只頒獎環節，現場還安排多組表演嘉賓，其中小禎將和阿咪老師等6位資深Keyboard老師「12手聯彈」，重現台灣綜藝節目的經典旋律，向幕後功臣致敬。

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節目類金鐘表演一次看！阿咪老師來了

節目類典禮表演之一為「綜藝神之手」，由陪伴許多經典節目的Keyboard老師帶來表演，小禎攜手阿秀、阿咪、阿毛、小威、小小咪及宥子登台，不只重現經典綜藝節目的音樂，還要挑戰高難度12手聯彈，讓觀眾感受台灣綜藝的共同記憶。

另一段演出則是「鋼鐵意志」，集結王識賢、蕭景鴻（阿弟）與饒舌歌手阿跨面，透過搖滾、饒舌展現不同世代的音樂能量，向長年在鏡頭後付出的影視工作者致敬。

金鐘獎哪裡看？收看平台整理

第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮將透過三立都會台、公視主頻等頻道播出，網路則可透過金鐘61官網、金鐘官方YouTube、LINE TODAY、LINE TV、Hami Video及三立電視YouTube等平台收看，公視點點愛YouTube另提供手語版直播。今年典禮也同步提供手語翻譯與即時字幕服務，讓更多觀眾能一起參與金鐘盛會。戲劇類頒獎典禮則將由陳庭妮主持，接續登場。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...