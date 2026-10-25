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2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽出現暖心畫面！密爾瓦基釀酒人24歲火球王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），才剛在首戰飆出時速103.5英里（約166.6公里）速球，改寫世界大賽測速紀錄，率隊以3：2擊敗坦帕灣光芒。沒想到台灣時間今（25）日G2賽前，他卻被拍到在場邊與一名小球迷交換寶可夢（Pokémon）卡牌，展現與投手丘上截然不同的一面。事實上，米肖羅斯基早就是知名寶可夢狂粉，不僅收藏卡牌，甚至曾打造能展示耿鬼與噴火龍卡片的特殊棒球手套。世界大賽G1，米肖羅斯基面對光芒首棒打者迪亞茲（Yandy Díaz），第一球就催出103.5英里的四縫線快速球，超越查普曼（Aroldis Chapman）2016年世界大賽締造的103.2英里紀錄，成為2008年開始追蹤球速以來，世界大賽最快的一球。身高6呎7吋（約201公分）的米肖羅斯基，全場主投5局僅被敲4支安打、失1分，另有3次三振，幫助釀酒人拿下系列賽首勝。世界大賽G2賽前，《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）在社群平台分享一段畫面，只見米肖羅斯基站在休息區旁，與一名年幼球迷一起拆開、交換寶可夢卡牌，兩人專注研究卡片的模樣相當有趣。由於釀酒人G2改由菜鳥韓德森（Logan Henderson）先發，米肖羅斯基暫時沒有登板任務，也利用賽前時間與球迷互動。事實上，米肖羅斯基對寶可夢的熱愛早已不是秘密。今年4月，他與訂製球具品牌44 Pro合作，展示一款以耿鬼（Gengar）為主題的紫色手套，球網處特別設計透明卡槽，放入一張日版耿鬼卡牌，紅色縫線及細節則呼應精靈球造型。到了7月，他又公開另一款以噴火龍（Charizard）為主題的特製手套，不僅使用紅、黃、橘三色設計，球網內還嵌入一張噴火龍卡片。可惜米肖羅斯基當時因手臂疲勞退出明星賽，未能戴著這款手套登板。此外，他在2025年明星賽紅毯上，還曾穿著內襯印有洛奇亞（Lugia）圖案的訂製西裝亮相，而洛奇亞正是他最喜愛的寶可夢。