我是廣告 請繼續往下閱讀

馬斯克承認限速星鏈 指控烏軍違反服務條款

烏軍無人機任務受阻 澤倫斯基證實服務恢復

誰下令限制星盾？白宮與馬斯克說法分歧

美烏關係持續緊張 俄烏下月擬重啟和平談判

烏克蘭軍方高度依賴的星鏈（Starlink）衛星網路，近期遭到限速，導致前線無人機作戰及軍事通訊受到影響。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日宣布，星鏈及軍用版本星盾（Starshield）已恢復正常運作。不過，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）隨後證實，公司確實曾限制烏克蘭使用星鏈的速度，原因是烏軍違反服務條款，將民用衛星網路用於攻擊性無人機行動。綜合路透社、美聯社等外媒報導，烏克蘭過去一週多來受到星鏈及星盾連線速度限制影響，部分軍事行動被迫中斷，也讓原本緊張的美烏關係進一步惡化。馬斯克24日在社群平台X發文，承認SpaceX上週曾對烏克蘭使用的星鏈服務實施限制。他表示，星鏈屬於民用商業服務，從未允許使用者將其用於攻擊性無人機行動，造成他人死亡。馬斯克指控，烏克蘭軍方違反星鏈服務條款，利用系統執行攻擊任務，因此SpaceX已於上週封堵相關使用方式。不過，馬斯克強調，軍用衛星通訊系統星盾的相關調整由美國政府掌控，並非SpaceX自行決定。星盾採用星鏈技術，但主要提供軍事用途。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，衛星通訊服務已成為烏軍前線聯絡、無人機部署及作戰協調的重要工具。烏克蘭官員表示，過去一週多的限速措施干擾前線通訊及無人機任務，部分指揮官甚至通報無人機損失。澤倫斯基24日宣布，星鏈與星盾已恢復至限制實施前的連線速度，相關改善自前一晚開始出現，至週六上午已達到軍方所需水準。他表示，服務恢復有助於前線後勤、通訊，以及防禦俄羅斯噴射動力「見證者」（Shahed）無人機的行動。烏克蘭國防部也指出，目前連線已恢復穩定，能夠支援時速超過400公里的相關作戰需求。烏克蘭軍方專家則說明，烏軍對俄羅斯境內煉油廠等目標發動長程無人機攻擊時，並不依賴星鏈；但星盾對前線通訊，以及高速中程攻擊無人機的部署仍相當重要。儘管馬斯克已承認SpaceX曾限制民用星鏈服務，但軍用星盾的限速決策仍存在爭議。路透社先前引述消息人士報導，限制星盾速度的命令來自白宮內部。不過，川普政府官員與馬斯克先前均表示，相關決策應由對方負責。川普否認自己下令限速，也表示不應將責任歸咎於馬斯克。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則否認政府參與相關限制。另一方面，副總統范斯（JD Vance）的發言，被外界解讀為暗示白宮可能曾與馬斯克進行協調。烏克蘭國防部長赫馬拉（Yevhenii Khmara）表示，這次服務恢復是透過直接對話，以及澤倫斯基與華府的外交溝通促成，對烏軍前線作戰、無人機部署、後勤及通訊都具有重要意義。此次衛星通訊爭議，也讓美烏關係再度受到考驗。此前川普政府傳出與俄羅斯達成柴油進口協議，已引發烏克蘭方面不滿。與此同時，美國近期加強推動俄烏和平談判。俄羅斯21日同意，最快下個月恢復與美國及烏克蘭的三方談判。此外，在美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）斡旋下，俄烏雙方23日也同意在俄軍占領的烏克蘭南部赫爾松州奧萊什基（Oleshky）一帶實施局部停火，以便運送人道援助物資並撤離平民。不過，雙方軍事衝突並未全面停止。烏克蘭24日表示，已攻擊俄羅斯陶里亞蒂（Tolyatti）一座生產火箭燃料相關原料的化工廠，以及奧廖爾（Oryol）一座製造飛彈零組件的電子工廠。俄方則通報，烏軍無人機深入距離烏克蘭邊境超過2000公里的西伯利亞鄂木斯克州，當地一座物流中心遭到攻擊，但未傳出人員傷亡。另一方面，烏克蘭東北部哈爾科夫州洛佐瓦（Lozova）也遭飛彈攻擊，造成1人死亡、2人受傷。