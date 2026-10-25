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聖安東尼奧馬刺隊今年開季出師不利，吞下開季2連敗。一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）在開季前兩戰表現起伏，被問及是否與母國法國近期因教育預算削減與設施老舊爆發的全國性學生抗議與衝突有關，文班亞馬賽後坦言自己確實心繫家鄉情勢，讓許多馬刺球迷感到不滿表示：「你是籃球運動員，不是政客，你不該分心。」不過，文班亞馬也有補充說：「這絕對不能用來解釋我們的糟糕表現。」法國自9月中旬至10月爆發大規模學生示威浪潮，高中與大學生為抗議教室擁擠、師資短缺、校舍失修及政府削減教育預算而發起封鎖校園行動活動。部分抗議後續演變成警民衝突與街頭騷亂，造成全境數千人遭到逮捕。出生於法國的文班亞馬先前受訪時就曾公開表達對示威學生的支持。他表示自己從小在法國長大，對學生封鎖校園的抗議文化並不陌生，「這些都是根深蒂固的體制不公問題，我很欣慰看到年輕人願意勇敢發聲。我有幸能透過籃球逃離這個體制，但那只是幸運，所以我必須站出來表達支持，希望高層能聽見他們的聲音。」不過，在馬刺吞下開季2連敗後被問及家鄉動盪是否影響場上發揮時，文班亞馬明確表示：「是的，這確實一直在我腦海中，我們的生活中發生了很多事情。但這絕對不能用來解釋我們在球場上的糟糕表現。」這段發言、尤其是「這確實一直在我腦海中」這句言論被許多馬刺球迷認為文班亞馬太不專注於球場：「你該專注於你的事業。我知道法國發生的事情讓你很煩惱，但你是籃球運動員，你不能分心。」、「讓法國去處理爛攤子吧。你不是政客，你只是個靠投籃維生的籃球運動員。」、「專注於你的事業就好。」在上賽季率領馬刺一路殺進NBA總冠軍賽後，文班亞馬本季被寄予MVP與爭冠的厚望，然而馬刺開季卻陷入進攻端低迷的困境。首戰面對奧克拉荷馬雷霆隊，文班亞馬遭逢生涯最慘的表現，全場13投僅1中、命中率7.7%、三分球4投全數落空，馬刺最終以104：116 吞敗。第二戰對陣休士頓火箭隊，文班亞馬雖然回溫交出25分、13籃板與2阻攻的雙十數據，但在比賽尾聲關鍵追平扣籃遭火箭後衛湯普森（Amen Thompson）無情搧鍋，馬刺最終仍以110：114遺憾落敗。目前馬刺教練團正努力整合包括卡斯爾（Stephon Castle）、哈珀（Dylan Harper）與福克斯（De'Aaron Fox）在內的豪華後場名單，文班亞馬與新陣容之間的默契仍需時間建立。雖然開季遭逢2連敗警訊，但球季才剛開始，文班亞馬與馬刺全隊正全力調整狀態，期盼在接下來的賽程中迅速反彈。