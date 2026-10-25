（馬刺結束更新：10：45）

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對戰組合（客隊 @ 主隊） 比賽結果 勝隊最高分球員 敗隊最高分球員 邁阿密熱火 @ 夏洛特黃蜂 黃蜂115：110熱火 米勒（Brandon Miller）34分 米契爾（Davion Mitchell）22分 布魯克林籃網 @ 克里夫蘭騎士 進行中 - - 密爾瓦基公鹿 @ 費城76人 76人127：116公鹿 恩比德（Joel Embiid）28分 Kel'el Ware 19分 華盛頓巫師 @ 芝加哥公牛 進行中 - - 聖安東尼奧馬刺 @ 達拉斯獨行俠 馬刺122：106獨行俠 文班亞馬（Victor Wembanyama）19分 拉瑞亞（Sergio de Larrea）21分 休士頓火箭 @ 亞特蘭大老鷹 進行中 - - 紐奧良鵜鶘 @ 丹佛金塊 進行中 - - 金州勇士 @ 鳳凰城太陽 未開打 - -

NBA 2026-27賽季例行賽今（25）日迎來8場大戰，其中費城76人交手密爾瓦基公鹿更是焦點戰役。費城76人隊今（25）日坐鎮主場迎戰密爾瓦基公鹿隊，在當家巨星詹姆斯（LeBron James）因背部管理缺陣的情況下，禁區神獸恩比德（Joel Embiid）狂砍28分、11籃板外帶全場最高的10次助攻，繳出「大三元」恐怖數據，終場76人就以127：116擊退公鹿，豪取開季3連勝。另一方面，馬刺終場以122：106擊敗獨行俠，辛苦收下新賽季的寶貴首勝。本場比賽因詹姆斯輪休，76人變陣由新面孔韋德（Dean Wade）迎來加盟首秀，與馬克西、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、布朗及恩比德聯手先發。公鹿方面則由庫茲馬（Kyle Kuzma）、特納（Myles Turner）、希羅（Tyler Herro）等人應戰。開局76人迅速進入狀況，埃奇庫姆在外線開火，首節投進多記三分球，加上馬克西命中壓哨超遠外線，助76人首節取得34：25的微幅領先。次節公鹿一度靠著庫茲馬與羅林斯（Ryan Rollins）的發揮打出反撲高潮，半場打完將比分緊咬，76人以64：60暫時領先4分。易籃後，公鹿雖曾短暫超分，但76人隨即靠著馬克西與布朗接連發動個人單打撕裂防線，率隊打出一波流攻勢將比分拉開至雙位數差距。儘管公鹿在末節一度急追至僅剩3分差，但關鍵時刻布朗連續飆進關鍵三分球澆熄對手反撲氣焰，穩穩將勝利收進口袋。全場恩比德攻下28分、11籃板、10助攻的大三元；布朗高效進帳27分、5助攻、3抄截；馬克西飆進4記三分球拿下26分；新秀埃奇庫姆則有17分、12籃板及記三分球的驚艷演出。76人在缺少詹姆斯的情況下依然輕鬆過關，開季氣勢如虹拿下3連勝。美國籃球媒體《Legion Hoops》賽後也在社群發文讚嘆：「76 人現在已經3勝0敗了……這支球隊將很難被阻擋，而且詹姆斯甚至還沒上場。」本場比賽雙方皆處於背靠背的密集賽程，獨行俠因傷兵滿營戰力受損，但開賽展現出極強韌性。首節雙方互有往來，馬刺雖在首節尾端微幅領先，但次節獨行俠一度將比分超前。關鍵時刻，馬刺主控福克斯（De'Aaron Fox）挺身而出，上半場個人高效進帳15分，加上卡斯爾（Stephon Castle）與文班亞馬（Victor Wembanyama）接連建功，帶領馬刺在半場結束時以68：60要回8分領先。比賽進入決勝節後，陣容深度更勝一籌的馬刺全面發動攻勢。防守端成功加壓、進攻端多點開花，打出27：6的巨大優勢，一口氣將分差擴大至23分，直接宣告比賽勝負底定，終場馬刺就以16分之差順利踢館成功。馬刺本場展現流暢的團隊配合，全場共有6人得分上雙。一哥文班亞馬繳出23分、7 籃板、2助攻與4記火鍋的全能成績單；新星哈珀（Dylan Harper）先發貢獻22分、5籃板；福克斯與卡斯爾則分別挹注 19 分，其中卡斯爾更傳出8次助攻。