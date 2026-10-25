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西部國道南向用路人 12時後出發

薔琵颱風昨（24）日晚間解除海陸警報，今（25）日為光復節連續假期第2日，0時至5時平均交通量為4.4百萬車公里，為平日年平均1.1倍。交通部高速公路局預判，國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西將出現交通堵塞，呼籲西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發。高公局預估，今日交通量為106百萬車公里，目前全國道路路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為7.7百萬車公里。今日相關疏導措施包括： 5-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖如附圖2。民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另氣象署預報顯示連假期間午後有降雨機率，雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。