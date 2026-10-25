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韓國男團SUPER JUNIOR利特今年再次靠《廚師的迫降：客家廚房2》入圍金鐘獎，本次節目不只是實境節目主持人獎，還入圍了最佳實境節目、最具人氣綜藝節目獎3項大獎，趁著本次金鐘獎，《NOWNEWS今日新聞》為您整理《客家廚房2》究竟在做什麼？收看平台一網打盡。《廚師的迫降：客家廚房2》究竟在做什麼？節目由利特、温昇豪、陳庭妮、少女時代孝淵、江宏傑等人領軍，將客家美食帶到首爾漢江，透過料理比賽、經營餐車的任務，讓成員透過客語以及美食交流，介紹客家飲食文化，不同文化背景的成員在廚房擦出的火花，成為了節目的看點之一。值得一提的是，《客家廚房》第一季就在金鐘獎獲得了「最具人氣綜藝節目獎」，本屆更是再次獲得實境節目主持人獎、最佳實境節目、最具人氣綜藝節目獎3項提名，其中SJ利特更是連續2年入圍主持人獎，成為了第一位入圍金鐘獎的韓國偶像。可惜的是，礙於薔琵颱風阻撓在台灣外海，原本預計飛來台灣參加節目的利特，因為飛機取消無法到現場，原本還特別準備典禮戰袍的他，在社群直呼超級可惜。