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隨著詹姆斯（LeBron James）離隊，洛杉磯湖人隊已正式進入由唐西奇（Luka Doncic）領軍的全新時代。知名球評凱勒曼（Max Kellerman）近日在Podcast節目《Game Over》中提出一項犀利的論點，直言唐西奇頻繁向裁判抱怨並非單純情緒失控，而是為了「逃避回防」的自私行為。凱勒曼在節目中深入剖析唐西奇長期以來「愛抱怨裁判判決」的爭議行為，並將矛頭指向他的防守態度。「你知道為什麼唐西奇在每一次進攻後都要向裁判抱怨嗎？這非常明顯。」凱勒曼直言不諱地表示：「因為如果你一直在跟裁判理論，你就不必立刻跑回防守端。這正是他防守不佳的頭號原因。」凱勒曼進一步分析，唐西奇不移動腳步的防守缺陷是其次，最大問題在於他認為自己很聰明，利用抱怨掩蓋防守怠惰，導致球隊在另一端常處於「5打4」的劣勢：「你就是在偷懶。快點站起來，把你的屁股移到防守位置上。」凱勒曼批評，唐西奇此舉是不想在防守端出糗或被過掉，但這樣的行為讓湖人在防守端面臨巨大隱患。面對外界長年以來將他視為全聯盟「最大愛抱怨球員」之一的標籤，甚至傳出這也是前東家達拉斯獨行俠先前將他交易至湖人的主因之一，唐西奇在開季初期展現出了不同的面貌。在日前對陣勇士菜鳥倫德博格（Yaxel Lendeborg）的垃圾話交鋒中，唐西奇稍微克制了情緒，並未如以往般吞下技術犯規。他賽後明確表示，自己本季的全新目標就是「減少向裁判抱怨，以降低技術犯規次數」。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也正積極協助他改善這一老毛病。