2025年度（114年度）綜所稅第2批退稅將於10月30日入帳！財政部統計，本次共有8萬2795件退稅案件，退稅總金額高達14億3671萬餘元，平均每件約可退1萬7352元。哪些人符合第2批綜所稅退稅資格，以及如果當初報稅時忘記填銀行帳號，或是逾期申報，還有機會拿回退稅款嗎？本文整理退稅重點、線上查詢方式一次看。
綜所稅第2批退稅10月30日入帳！時間、適用資格一次看
📍第1批退稅（7月31日已入帳）
適用對象：採用「網路申報」（含手機報稅）、線上或電話語音回覆稅額試算，以及在5月11日以前向戶籍所在地國稅局以紙本回覆稅額試算的退稅案件。
📍第2批退稅（10月30日入帳）
適用對象：在今年6月1日以前以「二維條碼」（QR Code）或「人工申報」方式者；以及5月12日至6月1日向國稅局以紙本回覆稅額試算，或5月11日以前向非戶籍所在地國稅局紙本回覆的核定退稅案件。
📍第3批退稅（明年1月20日入帳）
適用對象：屬於「逾期申報」的退稅案件，以及原申報為繳稅或不補不退、後續經國稅局查核核定改為有退稅款的案件。
因此逾期申報的民眾也別擔心，財政部表示，逾期申報者將統一納入第3批次（明年1月20日）發放，權益不會受損。
報稅忘記填退稅帳號怎麼辦？國稅局教2步驟補救
辦理綜所稅申報時，若當初未填寫符合規定的金融機構存款帳號，稅款將無法直接自動「劃撥入帳」。針對未填寫帳號的民眾，國稅局提供以下處理方式：
1、留意國稅局寄發的「劃撥退稅同意書」：國稅局已主動向符合退稅資格但未填寫帳號者寄發「綜合所得稅結算申報使用直接劃撥退稅同意書」。
2、限期內回覆即可直接入帳：民眾收到同意書後，請儘速填妥指定存款帳戶資料並親自簽名或蓋章，並於同意書載明的期限內，透過郵寄、傳真或遞送回覆給國稅局，款項便會直接劃撥入指定帳戶。
3、未回覆同意書者：若是沒辦理劃撥退稅，國稅局將寄發紙本「退稅憑單」，民眾需於憑單有效期限內，持憑單至指定金融機構辦理提兌或託收。
綜所稅退稅金額怎麼查？國稅局示警「假退稅詐騙」
國稅局提醒，綜合所得稅退稅並非政府額外發放固定補助，而是退還納稅義務人平時多繳的稅款，實際退稅金額依個人申報內容與國稅局核定結果而定，每人領到的金額皆不相同。
民眾若不確定自己是否符合第2批退稅資格或想了解入帳狀態，可至「財政部稅務入口網」線上查詢。國稅局絕不會以電話、簡訊或電子郵件要求點擊不明連結提供銀行帳戶，也絕對不會要求民眾前往ATM操作轉帳，更不會索取信用卡號或密碼，若是民眾收到疑慮訊息，可撥打免付費服務專線0800-000321求證。
資料來源：財政部
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📍第1批退稅（7月31日已入帳）
適用對象：採用「網路申報」（含手機報稅）、線上或電話語音回覆稅額試算，以及在5月11日以前向戶籍所在地國稅局以紙本回覆稅額試算的退稅案件。
📍第2批退稅（10月30日入帳）
適用對象：在今年6月1日以前以「二維條碼」（QR Code）或「人工申報」方式者；以及5月12日至6月1日向國稅局以紙本回覆稅額試算，或5月11日以前向非戶籍所在地國稅局紙本回覆的核定退稅案件。
📍第3批退稅（明年1月20日入帳）
適用對象：屬於「逾期申報」的退稅案件，以及原申報為繳稅或不補不退、後續經國稅局查核核定改為有退稅款的案件。
因此逾期申報的民眾也別擔心，財政部表示，逾期申報者將統一納入第3批次（明年1月20日）發放，權益不會受損。
辦理綜所稅申報時，若當初未填寫符合規定的金融機構存款帳號，稅款將無法直接自動「劃撥入帳」。針對未填寫帳號的民眾，國稅局提供以下處理方式：
1、留意國稅局寄發的「劃撥退稅同意書」：國稅局已主動向符合退稅資格但未填寫帳號者寄發「綜合所得稅結算申報使用直接劃撥退稅同意書」。
2、限期內回覆即可直接入帳：民眾收到同意書後，請儘速填妥指定存款帳戶資料並親自簽名或蓋章，並於同意書載明的期限內，透過郵寄、傳真或遞送回覆給國稅局，款項便會直接劃撥入指定帳戶。
3、未回覆同意書者：若是沒辦理劃撥退稅，國稅局將寄發紙本「退稅憑單」，民眾需於憑單有效期限內，持憑單至指定金融機構辦理提兌或託收。
綜所稅退稅金額怎麼查？國稅局示警「假退稅詐騙」
國稅局提醒，綜合所得稅退稅並非政府額外發放固定補助，而是退還納稅義務人平時多繳的稅款，實際退稅金額依個人申報內容與國稅局核定結果而定，每人領到的金額皆不相同。
民眾若不確定自己是否符合第2批退稅資格或想了解入帳狀態，可至「財政部稅務入口網」線上查詢。國稅局絕不會以電話、簡訊或電子郵件要求點擊不明連結提供銀行帳戶，也絕對不會要求民眾前往ATM操作轉帳，更不會索取信用卡號或密碼，若是民眾收到疑慮訊息，可撥打免付費服務專線0800-000321求證。
資料來源：財政部