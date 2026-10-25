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「草蜢」成員蔡一智與小9歲老婆周雪芳結婚20年，婚後生下一對兒女，而他將繼女Gigi視如己出，父女倆關係極佳，社群上經常看見兩人互動，不僅Gigi早已改姓「蔡」，去年生日時蔡一智在社群上分享一家人慶生的照片，對著女兒嘟嘴展現好感情，並且以「my sweet girl」稱呼她，讓不少網友看了感動，直呼：「愛能超越血緣」、「好幸福的一家人！」蔡一智對太太周雪芳與前夫所生的繼女Gigi視如己出，不僅對三個孩子一視同仁，用行動證明父愛從不偏心，被網友封為「最強繼父」。過去，繼女高中畢業時，蔡一智原本要趕著草蜢演唱會彩排，但他仍請假兩小時出席Gigi的畢業典禮，不錯過子女人生任何重要時刻。好友也曾透露：「阿智每逢節日送禮物必定三份同價，絕不偏心！」蔡一智與 Gigi 雖然沒有血緣關係，但多年來父女感情深厚，Gigi 更早已改姓「蔡」。此外，去年Gigi生日時，蔡一智特別舉辦派對慶祝，除了為她準備了寫上「Baby G」的生日蛋糕，還在現場佈置了許多氣球，為Gigi送上生日祝福。照片中，蔡一智還對著女兒嘟嘴，又以「my sweet girl」稱呼她，看得出來父女關係非常好，網友甚至發現蔡一智與Gigi都留著中分髮型，模樣竟有幾分相似。蔡一智雖工作忙碌，但卻仍將家庭擺在第一位，好友曾透露他每逢周末必定預留時間陪伴子女，即使只是留在家中看電影、打遊戲機，蔡一智也樂在其中，常說：「過了孩子的成長就追不回來。」而不少粉絲看了親子互動，感動直呼：「愛能超越血緣」、「好幸福的一家人。」