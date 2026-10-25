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清潔隊長不捨蔣萬安挨批 留言籲外界多給鼓勵

蔣萬安訂復原期限 巷道、交通號誌今晚完成

薔琵颱風帶來強風豪雨，造成台北市多處路樹傾倒，台北市長蔣萬安昨（24）日前往中山區視察災後復原情況，並應清潔隊長邀請，協助搬運樹枝，不料卻引發批評。中山區清潔隊長王開武晚間在蔣萬安臉書留言，坦言因自己的邀請讓市長遭受批評，感到相當內疚與不捨。對此，蔣萬安今（25）日受訪時並未直接回應相關爭議，而是強調市府已訂出明確災後復原期程，包括鄰里公園、8米以下巷道及交通號誌，要求今晚以前完成復舊，學校則須在週二上課前完成清理。蔣萬安昨日赴中山區建國北路二段，了解第一線清潔隊員出勤及災後環境復舊情況，並慰勞基層人員辛勞。期間在中山區清潔隊長王開武邀請下，穿上裝備與清潔隊員一同搬運、清理樹枝，卻引發外界批評。對此，王開武晚間在蔣萬安臉書留言表示，「因為我的邀請，造成市長這麼大的負面新聞報導，我很內疚」，並呼籲外界不要再指責蔣萬安。他強調，蔣萬安是真心關懷、照顧基層清潔隊員的市長，對於讓市長遭受委屈感到難過與不捨，希望大家多給予鼓勵與正能量。蔣萬安今日受訪表示，稍早已在台北市災害應變中心（EOC）聽取各項災後復原工作進度，並做出明確裁示。針對與市民日常生活密切相關的鄰里公園及8米以下巷道，已要求各區公所於今日晚間以前全數完成復舊。至於公園處轄管的大型公園綠地，以及山區特殊地點，蔣萬安表示，希望能在一週內完成復舊；學校部分則要求教育局在週二上課以前，完成各校環境復原與清理工作。此外，針對交通號誌受損情況，蔣萬安也要求相關單位於今晚以前全面恢復正常運作。他強調，市府已針對各項復原工作訂出明確期程，並將由副秘書長等相關長官持續督導，希望以最快速度完成災後復原，讓市民生活儘速恢復正常。