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飯店櫃台當眾唸出房號怎麼辦？專家警告：別怕麻煩，應要求換房

▲若櫃台當眾太過大聲報出房號，可考慮要求更換房間，以免遭有心人士掌握住宿位置，增加財物失竊與人身安全風險。（示意圖／photoAC）

入住飯店隨口說出房號、獨自入住恐出事！女子深夜遭不明人士推門

飯店房卡等同房間通行證！放在泳池躺椅、遺失不通報都藏風險

飯店入住安全怎麼做？專家整理4大自保原則 房號、房卡、陽台門窗都要注意

辦理飯店入住手續時，若遇到櫃台人員在大廳當眾大聲唸出你的房號，千萬不要以為要求換房是奧客行為！美國旅遊作家艾略特（Christopher Elliott）與多位安全專家提醒，飯店屬於人員進出頻繁的公共場所，即便入住高級飯店或五星級度假村，也不代表完全沒有安全風險。一旦房號曝光，恐讓周遭有心人士掌握你的行蹤，甚至構成嚴重的人身與財物安全威脅。美國資深飯店總經理蘭伯特（Steven Lambert）建議，辦理Check-in時若櫃台人員當眾大聲喊出房間號碼，旅客應當機立斷要求更換房間，這並非刻意刁難飯店員工，而是保護個人隱私，降低潛在威脅的保命關鍵。安全風險顧問盧（Daniel Loo）指出，許多旅客會順手將印有房號的房卡套交給行李員，卻未意識到房號資訊已經外洩。不肖份子得知確切房號後不必當場下手，只要記住位置，伺機等旅客外出後再行竊即可。國際禮儀專家葛羅茲（Lisa Mirza Grotts）提到，飯店房號應被視為「高度機密」的個人隱私，不可隨意透露。隨意透露房號的後果可能不堪設想，女子多林格（Lindsay Dollinger）前往多明尼加出差時，在接駁車上與司機聊天，無意間透露了自己的房號且是「獨自入住」。沒想到隔天深夜，竟有不明人士持鑰匙試圖轉開房門並強行推門，所幸她事先扣上房門內側的安全鎖，才驚險逃過一劫。另一名女子福克斯（Nala Fox）入住牙買加五星級度假村時，僅因午睡時未將陽台落地窗鎖妥，醒來便發現隨身行李與護照遭洗劫一空。專家提醒，即便住在高樓層，竊賊仍可能利用相連的陽台攀爬侵入客房，陽台門窗絕對不能掉以輕心。保全公司總裁奧薩克（Joe Orsak）表示，旅客抵達度假勝地後往往容易放鬆警戒，甚至將房卡隨手放在泳池躺椅上，資安專家梅斯特（Dave Meister）警告，房卡就是進入房間的專屬通行證，除了老舊磁條卡有遭側錄複製的風險外，遺失未通報或被有心人士以話術騙取櫃台補發新卡，都是常見的人為漏洞。旅遊保險平台營運主管瓦爾迪茲（Chrissy Valdez）也補充，若旅客將貴重物品無人看管地遺留在泳池等公共區域而遭竊，保險公司可能認定當事人未盡合理保管責任，進而拒絕理賠。1、進出房間應手拉門把確認鎖妥，人在房內時務必扣上內側安全鎖。2、房卡切勿隨手亂放，貴重物品及護照應存放在房內保險箱，切勿將現金珠寶放在顯眼處。3、無論樓層高低，離開房間或就寢前，均須確認陽台門窗已徹底扣鎖。4、避免向陌生人透露獨自入住或確切房號，社群打卡時勿即時公開住宿位置。