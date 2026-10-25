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楊植斗質疑徐佳青仍與僑委會接觸 憂影響後續調查

前僑委會委員長徐佳青因家人使用外館資源等爭議，目前仍由檢廉調查中，近日卻受邀出席僑委會活動、接受慶生，再度引發在野黨質疑。對此，國民黨台北市議員楊植斗今（25）日批評，僑委會相關人員可能都是案件利害關係人，徐佳青在調查期間仍與僑委會人士接觸，恐衍生串供、滅證疑慮，並質疑檢調「辦藍不辦綠」，徐佳青可能最後會「清白」。徐佳青本月7日請辭僑委會委員長後，台北地檢署已由黑金專組檢察官指揮廉政署調查，並向僑委會、外交部調閱相關出訪、核銷及公務車使用資料；僑委會也另成立專案小組調查相關指控。不過，僑委會22日舉辦僑務委員會議惜別晚宴時，徐佳青仍受邀出席，更因為適逢生日，她還接受與會僑務委員慶生祝福；僑委會面對質疑則說明，是逾百位僑務委員連署邀請，相關慶生活動也未額外支用公務預算。針對徐佳青爭議，楊植斗今發文表示，徐佳青正因相關案件接受調查，而僑委會上下皆可能與案件資料、事證有關，因此他認為徐佳青「本來就不該跟僑委會有任何接觸」。他質疑，在調查尚未結束前，徐佳青仍與僑委會人士同桌，是否可能衍生串供、滅證等疑慮？楊植斗進一步批評，若類似案件發生在藍白政治人物身上，檢調往往會約談、搜索，甚至聲請羈押，但徐佳青至今仍能公開出席僑委會活動，讓他質疑檢調標準不一。他並狠諷檢調「辦藍不辦綠」，甚至認為若持續如此，「看來徐佳青要因為證據不足而獲得『清白』了」。